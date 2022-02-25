Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
23:56 25.02.2022

Казахстанский боксер победил двукратного чемпиона Европы на турнире в Софии

бокс Фото: olympic.kz
Серебряный призер чемпионата мира по боксу Махмуд Сабырхан провел бой на стадии 1/2 финала международного турнира «Кубок Странджа-2022» в Болгарии, передает Zakon.kz.

Как пишут Vesti.kz, соперником был хозяин ринга Даниел Асенов, который дважды выигрывал «золото» чемпионата Европы (2015, 2017).

В третьем раунде с Сабырхана сняли балл, но он быстро вернул его, отправив болгарина в нокдаун. Поединок завершился в пользу казахстанца - 4:1.

20 февраля Сабырхан стартовал на чемпионате с победы. Тогда со счетом 5:0 ему уступил немец Ибрагим Салаха.

Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch. Новым игрокам +100% к первому пополнению.

Елена Беляева
Болгария
Зеленский о помощи Запада: Мы остаемся в одиночку
25.02.2022
Дарига Назарбаева покидает Мажилис
25.02.2022
Байден: США вводят новые санкции против России
25.02.2022
Великобритания ввела санкции против ВТБ и «Аэрофлота»
24.02.2022
Байден: Против России вводится «разрушительный пакет санкций»
25.02.2022
Главная Топ LIVE Все