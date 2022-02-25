23:56 25.02.2022
Казахстанский боксер победил двукратного чемпиона Европы на турнире в Софии
Фото: olympic.kz
Серебряный призер чемпионата мира по боксу Махмуд Сабырхан провел бой на стадии 1/2 финала международного турнира «Кубок Странджа-2022» в Болгарии, передает Zakon.kz.
Как пишут Vesti.kz, соперником был хозяин ринга Даниел Асенов, который дважды выигрывал «золото» чемпионата Европы (2015, 2017).
В третьем раунде с Сабырхана сняли балл, но он быстро вернул его, отправив болгарина в нокдаун. Поединок завершился в пользу казахстанца - 4:1.
20 февраля Сабырхан стартовал на чемпионате с победы. Тогда со счетом 5:0 ему уступил немец Ибрагим Салаха.
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