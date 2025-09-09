Казахстанские боксеры одержали яркие победы на чемпионате мира в Ливерпуле

Казахстанские спортсмены 9 сентября одержали уверенные победы в первых поединках чемпионата мира по боксу в Ливерпуле (Великобритания). Свои бои досрочно завершили Назым Кызайбай и Махмуд Сабырхан, а Виктория Графеева вышла в четвертьфинал турнира, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает НОК РК, двукратная чемпионка мира Назым Кызайбай (до 48 кг) разгромила венгерку Лилу Селецки. Соперница несколько раз побывала в нокдауне, после чего судья остановил бой в третьем раунде.

В весовой категории до 55 кг Махмуд Сабырхан отправил в нокаут представителя Косово Башкима Байоку уже в начале первого раунда, обеспечив себе выход в 1/4 финала.

Не менее уверенно выступила и Виктория Графеева (до 60 кг), которая переиграла британку Люси Кингс-Уитли. Победа позволила казахстанке пробиться в четвертьфинал и сохранить шансы на медаль.

