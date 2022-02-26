Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
12:38 26.02.2022

Ситуация в Украине: контроль над Мелитополем, бои в Киеве, обращение Зеленского

Украина Россия Фото: Вооруженные силы Украины
25 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предстоящая ночь «будет тяжелой». Глава государства отметил, что «нельзя потерять Киев». Ранее в Минобороны России заявили о блокировании украинской столицы, сообщает Zakon.kz.

Политика и экономика

  • Владимир Зеленский обратился к премьеру Израиля Нафтали Беннету с просьбой о посредничестве в переговорах с Россией о прекращении огня.

  • С 28 февраля Евросоюз приостановит действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. ЕС запретил экспорт в Россию технологий для нефтяной отрасли. Также страны Европы наложили персональные санкции на Владимира Путина, Сергея Лаврова, Михаила Мишустина.

  • Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине помощь на 600 млн, в их числе 350 млн на оборонную сферу.

  • Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видео и сообщил, что остается в Киеве и призвал не верить фейкам. Он заявил, что украинская армия не сложит оружие.

  • Twitter усилил выявления манипуляций с информацией, а также отключил рекомендации для пользователей из России и Украины, чтобы уменьшить количество оскорбительного контента.

  • Facebook запретил российским государственным СМИ публиковать рекламу и осуществлять монетизацию.

  • Рейтинговое агентство Moody's рассматривает вероятность понижения кредитного рейтинга России и Украины. Долгосрочный рейтинг Украины понизило агентство Fitch.

Военные действия

  • В Минобороны РФ сообщили о продолжении наступления сил ДНР и ЛНР на позиции армии Украины при поддержке российских войск.

  • Группировки ЛНР овладели селом Трёхизбенка. Воинские части ДНР вышли к городу Волноваха. Минобороны РФ сообщило о «военных трофеях» – американских противотанковых Javelin и британских NLAW.

  • Российские войска блокировали города Сумы, Конотоп и установили контроль в Мелитополе.

  • МО РФ заявило о выведении из строя 821 военных объектов инфраструктуры вооруженных сил Украины. Сбито семь самолетов, семь вертолетов, девять БПЛА. Уничтожено 87 танков и других бронированных машин, 28 реактивных систем залпового огня, 118 единиц специальной военной автомобильной техники.

  • Администрация Киева сообщила в своем Telegram-канале о том, что на улицах столицы идут активные боевые действия. Власти посоветовали жителям не подходить к окнам и спрятаться в закрытых помещениях.

  • Вооруженные силы Украины сообщили об «остановке противника на Слобожанском направлении».

  • По информации ВСУ, в приморском направлении в районе Коблево уничтожен катер и до 20 человек российской диверсионно-разведовательной группы.

  • Инженерные войска Украины заминировали десантно-доступные участки.

  • Воздушные силы Украины уничтожили военно-транспортный самолет ИЛ-76МД с десантом. Наносятся удары по живой силе и военной технике в Киевской, Черниговской и Херсонской областях.

  • Ориентировочные российские потери, по сообщению ВСУ, составляют 14 самолетов, восемь вертолетов, 102 танка, 536 бронированных машин, 15 пушек, одна ЗРК «Бук».

Данияр Кунафин
Ситуация в Украине
Украина готова провести переговоры с Россией о нейтральном статусе — СМИ
25.02.2022
Марат Ахметжанов возглавил МВД
25.02.2022
Путин готов направить в Минск российскую делегацию для переговоров с Украиной
25.02.2022
Какие депозиты допустят к участию в Программе защиты тенговых вкладов
25.02.2022
Официальный курс доллара на выходные дни установил Нацбанк РК
25.02.2022
Главная Топ LIVE Все