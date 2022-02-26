Ситуация в Украине: контроль над Мелитополем, бои в Киеве, обращение Зеленского

Twitter усилил выявления манипуляций с информацией, а также отключил рекомендации для пользователей из России и Украины, чтобы уменьшить количество оскорбительного контента.

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видео и сообщил, что остается в Киеве и призвал не верить фейкам. Он заявил, что украинская армия не сложит оружие.

Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине помощь на 600 млн, в их числе 350 млн на оборонную сферу.

С 28 февраля Евросоюз приостановит действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. ЕС запретил экспорт в Россию технологий для нефтяной отрасли. Также страны Европы наложили персональные санкции на Владимира Путина, Сергея Лаврова, Михаила Мишустина.

Владимир Зеленский обратился к премьеру Израиля Нафтали Беннету с просьбой о посредничестве в переговорах с Россией о прекращении огня.

В Минобороны РФ сообщили о продолжении наступления сил ДНР и ЛНР на позиции армии Украины при поддержке российских войск.

Группировки ЛНР овладели селом Трёхизбенка. Воинские части ДНР вышли к городу Волноваха. Минобороны РФ сообщило о «военных трофеях» – американских противотанковых Javelin и британских NLAW.

Российские войска блокировали города Сумы, Конотоп и установили контроль в Мелитополе.

МО РФ заявило о выведении из строя 821 военных объектов инфраструктуры вооруженных сил Украины. Сбито семь самолетов, семь вертолетов, девять БПЛА. Уничтожено 87 танков и других бронированных машин, 28 реактивных систем залпового огня, 118 единиц специальной военной автомобильной техники.

Администрация Киева сообщила в своем Telegram-канале о том, что на улицах столицы идут активные боевые действия. Власти посоветовали жителям не подходить к окнам и спрятаться в закрытых помещениях.

Вооруженные силы Украины сообщили об «остановке противника на Слобожанском направлении».

По информации ВСУ, в приморском направлении в районе Коблево уничтожен катер и до 20 человек российской диверсионно-разведовательной группы.

Инженерные войска Украины заминировали десантно-доступные участки.

Воздушные силы Украины уничтожили военно-транспортный самолет ИЛ-76МД с десантом. Наносятся удары по живой силе и военной технике в Киевской, Черниговской и Херсонской областях.