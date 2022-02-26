23:42 26.02.2022
В Украине объяснили, почему отказались от переговоров с Россией
Фото: Instagram/ministry_of_defense_ua
Киев отказался вести переговоры с Москвой, так как украинскую сторону не устроили условия, выдвинутые Россией, заявил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает Zakon.kz.
По его словам, такое решение было принято, так как Россия пытается завести переговоры в тупик еще до их начала.
Президент Зеленский категорически не воспринимает любые неприемлемые для Украины условия и ультиматумы. Только полноценные переговоры. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк
Песков: Украина отказалась от переговоров
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Советник подчеркнул, что нужен другой подход. По его словам, переговоры должны основываться на здравом смысле и быть такими, чтобы можно было наработать честное решение в интересах людей и национальной государственности Украины.
Своим сопротивлением украинцы доказали, что загнать нас в тупик - нереалистичная амбиция. Ложь россиян, что якобы у них был приказ остановиться, опровергает реальность. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк
По словам посла Украины в Израиле Евгения Корнейчука, в пятницу Зеленский во время телефонных переговоров попросил премьер-министра Израиля Нафтали Беннета стать посредником в переговорах с Россией. Об этом сообщила газета New York Times.