В Украине объяснили, почему отказались от переговоров с Россией

По его словам, такое решение было принято, так как Россия пытается завести переговоры в тупик еще до их начала.

Президент Зеленский категорически не воспринимает любые неприемлемые для Украины условия и ультиматумы. Только полноценные переговоры. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк

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Советник подчеркнул, что нужен другой подход. По его словам, переговоры должны основываться на здравом смысле и быть такими, чтобы можно было наработать честное решение в интересах людей и национальной государственности Украины.

Своим сопротивлением украинцы доказали, что загнать нас в тупик - нереалистичная амбиция. Ложь россиян, что якобы у них был приказ остановиться, опровергает реальность. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк

По словам посла Украины в Израиле Евгения Корнейчука, в пятницу Зеленский во время телефонных переговоров попросил премьер-министра Израиля Нафтали Беннета стать посредником в переговорах с Россией. Об этом сообщила газета New York Times.