Теннисист Рафаэль Надаль выиграл третий титул подряд

После этих трех титулов 28 февраля король грунта в новом обновленном мировом рейтинге стал четвертой ракеткой планеты. Впереди него только Даниил Медведев, который официально избран первой ракеткой мира, а также Новак Джокович и Александр Зверев.

Несколько недель назад это казалось бы невозможным, удивительно, как все может измениться за такой короткий промежуток времени: я не мог тренироваться, а теперь оказался здесь. В конце концов, я всегда говорил, что подобные рекорды нужно оценивать после завершения карьеры. Сегодня главное, что я выиграл престижный турнир. Рафаэль Надаль

В финале мексиканского турнира Надаль обыграл британца Кэмерона Норри – 6:4, 6:4. Данное чемпионство стало 91-м в его карьере. По этому рекорду испанец уступает Ивану Лендлу (94), Роджеру Федереру (103) и Джимми Коннорсу (109).

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