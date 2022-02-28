10:41 28.02.2022
Теннисист Рафаэль Надаль выиграл третий титул подряд
Фото: Instagram/rafaelnadal
Испанский теннисист Рафаэль Надаль уже не проигрывает два месяца подряд никому в ATP-Туре. После побед в Мельбурне и на Australian Open, где он выиграл 21-й «Большой шлем» в карьере, испанец первенствовал в Акапулько, сообщает Zakon.kz.
После этих трех титулов 28 февраля король грунта в новом обновленном мировом рейтинге стал четвертой ракеткой планеты. Впереди него только Даниил Медведев, который официально избран первой ракеткой мира, а также Новак Джокович и Александр Зверев.
Несколько недель назад это казалось бы невозможным, удивительно, как все может измениться за такой короткий промежуток времени: я не мог тренироваться, а теперь оказался здесь. В конце концов, я всегда говорил, что подобные рекорды нужно оценивать после завершения карьеры. Сегодня главное, что я выиграл престижный турнир.Рафаэль Надаль
В финале мексиканского турнира Надаль обыграл британца Кэмерона Норри – 6:4, 6:4. Данное чемпионство стало 91-м в его карьере. По этому рекорду испанец уступает Ивану Лендлу (94), Роджеру Федереру (103) и Джимми Коннорсу (109).
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