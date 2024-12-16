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Все о теннисе

Рафаэль Надаль получил трофей, включающий все 92 титула, выигранные им за карьеру

Рафаэль Надаль получил трофей, включающий все 92 титула, выигранных им за карьеру, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2024 11:07 Фото: rafanadalacademy.com
Бывшая первая ракетка мира 22-кратный победитель турниров "Большого шлема" Рафаэль Надаль получил от своей сестры Марибель трофей, включающий в себя все 92 титула, выигранных испанским теннисистом за карьеру, сообщает Zakon.kz.

Подарок был вручен в академии Рафаэля надаля на Майорке, где также работает его сестра.

Последним профессиональным турниром Надаля стала финальная часть Кубка Дэвиса – 2024, которая проходила в Малаге. В рамках соревнований сборная Испании проиграла Нидерландам в четвертьфинале (1:2). В своем матче Надаль уступил Ботику ван де Зандсхулпу со счетом 4:6, 4:6.

Всего у испанца 92 титула в одиночке (пятый результат в истории) и 11 в паре. Он пятикратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной Испании и двукратный олимпийский чемпион (в одиночке и паре).

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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