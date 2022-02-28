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14:33 28.02.2022

В небе Казахстана стало больше транзитных самолетов – МИИР РК

самолет, транзит Фото: pixabay
Увеличение количества рейсов из Европы в Китай и Юго-Восточную Азию по южному маршруту предполагает дополнительный доход Казахстану в размере 1,5 млн долларов месяц, передает Zakon.kz.

По информации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, пропускная способность аэронавигационной системы Казахстана позволяет принять дополнительный объем воздушного движения без каких-либо ограничений.

Как заявили в ведомстве, в связи со сложившейся ситуацией с закрытием воздушных пространств большая часть транзитных полетов из Европы в страны Юго-Восточной Азии, Персидского залива и Индию теперь выполняется через коридоры южной части Европы.

При этом часть потока воздушного движения перенаправлена с Черноморского региона на территорию Республики Казахстан. За последние сутки через воздушное пространство страны выполнено 257 ранее не планировавшихся рейсов. МИИР РК

Как отметили в ведомстве, пропускная способность аэронавигационной системы нашей страны позволяет принять дополнительный объем воздушного движения без каких-либо ограничений.

Также предусмотрен ряд специальных мер по организации воздушного движения:

  • открытие дополнительных секторов;

  • усиление дежурных смен и взаимодействия гражданско-военной координации;

  • предоставление спрямленных и альтернативных маршрутов;

  • упрощение выдачи разрешений на использование воздушного пространства для судов, выполняющих посадки на аэродромах РК и т.д.

Финансовые потери от введения санкций в отношении РФ в сфере аэронавигационного обслуживания не прогнозируются. Увеличение количества рейсов из Европы в Китай и Юго-Восточную Азию по южному маршруту предполагает дополнительный доход Республики Казахстан в размере 1,5 млн долларов в месяц. МИИР РК
Анастасия Стативкина
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