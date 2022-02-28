В небе Казахстана стало больше транзитных самолетов – МИИР РК
По информации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, пропускная способность аэронавигационной системы Казахстана позволяет принять дополнительный объем воздушного движения без каких-либо ограничений.
Как заявили в ведомстве, в связи со сложившейся ситуацией с закрытием воздушных пространств большая часть транзитных полетов из Европы в страны Юго-Восточной Азии, Персидского залива и Индию теперь выполняется через коридоры южной части Европы.
При этом часть потока воздушного движения перенаправлена с Черноморского региона на территорию Республики Казахстан. За последние сутки через воздушное пространство страны выполнено 257 ранее не планировавшихся рейсов. МИИР РК
Как отметили в ведомстве, пропускная способность аэронавигационной системы нашей страны позволяет принять дополнительный объем воздушного движения без каких-либо ограничений.
Также предусмотрен ряд специальных мер по организации воздушного движения:
открытие дополнительных секторов;
усиление дежурных смен и взаимодействия гражданско-военной координации;
предоставление спрямленных и альтернативных маршрутов;
упрощение выдачи разрешений на использование воздушного пространства для судов, выполняющих посадки на аэродромах РК и т.д.
Финансовые потери от введения санкций в отношении РФ в сфере аэронавигационного обслуживания не прогнозируются. Увеличение количества рейсов из Европы в Китай и Юго-Восточную Азию по южному маршруту предполагает дополнительный доход Республики Казахстан в размере 1,5 млн долларов в месяц. МИИР РК