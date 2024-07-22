Между Казахстаном и Узбекистаном начал курсировать новый авиарейс

Открылся новый маршрут Т916, который проходит через воздушное пространство Казахстана и Узбекистана. Также он является одним из дополнительных маршрутов для полетов из Европы в Юго-Восточную Азию, сообщает Zakon.kz.

С момента открытия по маршруту выполнено 19 полетов из Европы в Юго-Восточную Азию, но есть вероятность его оживленного использования к концу летнего сезона по причине того, что пользователям требуется некоторое время для освоения новой трассы, передает пресс-служба Комитета гражданской авиации.

Новым маршрутом уже воспользовались авиакомпании Lufthansa Cargo (Германия), Cargolux (Люксембург), Cargolux Italy (Италия), Nomad aviation (Швейцария), Western Global Airlines (США), Aerologic Cargo Airlines (Германия).

Общая протяженность воздушного коридора Т916 составляет 2187 км. Из них 437 км борты используют воздушное пространство Республики Узбекистан, остальные 1750 км пролетают над территорией Республики Казахстан.

Ранее прямое авиасообщение возобновили между столицами Казахстана и Южной Кореи.