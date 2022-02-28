Ситуация в Украине: переговоры в Беларуси, Зеленский просит принять Украину в ЕС

Япония вводит санкции против российского Центробанка. Также введены персональные санкции против Лукашенко.

Премьер Японии сообщил, что в телефонном разговоре заверил Зеленского в полной поддержке украинской позиции.

Международная федерация журналистов призывает ЮНЕСКО сделать все возможное для защиты журналистов в Украине.

Путин подписал указ о специальных экономических мерах из-за недружественных действий Запада.

Правительство Грузии ведет консультации с партнерами по поводу возможного закрытия воздушного пространства для России.

МИД ФРГ: «Речь о полном отключении РФ от SWIFT не идет, сохраняются возможности транзакций не только для оплаты поставок энергоносителей».

Жозеп Боррель, верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности: «Страны ЕС должны предоставить Украине крупнокалиберные орудия и противотанковое вооружение для защиты».

Казахстан готов предоставить площадку для переговоров России и Украины, если это сочтут нужным обе стороны – МИД РК.

Касым-Жомарт Токаев внимательно отслеживает ситуацию по эвакуации граждан Казахстана из Украины.

Визит Лаврова в Женеву на сессию СПЧ ООН и Конференцию по разоружению отменен из-за запрета на пролет его самолета в воздушном пространстве ряда стран ЕС.

Минфин Украины сообщил, что все граждане получат пенсии, зарплаты и социальные выплаты.

Центробанк России повысил ставку до 20% годовых.

Владимир Зеленский вновь выступил с видеобращением. Он снова попросил о немедленном приеме в Евросоюз по новой процедуре.

Главы МИД стран ЦА провели встречу с госсекретарем США.