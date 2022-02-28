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22:15 28.02.2022

Ситуация в Украине: переговоры в Беларуси, Зеленский просит принять Украину в ЕС

одежда Фото: Официальное интернет-представительство президента Украины
Переговоры в Беларуси провели делегации Украины и России. В их составе: представители МИД, Минобороны и администраций президентов обеих стран, передает Zakon.kz.

Политика и экономика

  • Япония вводит санкции против российского Центробанка. Также введены персональные санкции против Лукашенко.

  • Премьер Японии сообщил, что в телефонном разговоре заверил Зеленского в полной поддержке украинской позиции.

  • Международная федерация журналистов призывает ЮНЕСКО сделать все возможное для защиты журналистов в Украине.

  • Путин подписал указ о специальных экономических мерах из-за недружественных действий Запада.

  • Правительство Грузии ведет консультации с партнерами по поводу возможного закрытия воздушного пространства для России.

  • МИД ФРГ: «Речь о полном отключении РФ от SWIFT не идет, сохраняются возможности транзакций не только для оплаты поставок энергоносителей».

  • Жозеп Боррель, верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности: «Страны ЕС должны предоставить Украине крупнокалиберные орудия и противотанковое вооружение для защиты».

  • Казахстан готов предоставить площадку для переговоров России и Украины, если это сочтут нужным обе стороны – МИД РК.

  • Касым-Жомарт Токаев внимательно отслеживает ситуацию по эвакуации граждан Казахстана из Украины.

  • Визит Лаврова в Женеву на сессию СПЧ ООН и Конференцию по разоружению отменен из-за запрета на пролет его самолета в воздушном пространстве ряда стран ЕС.

  • Минфин Украины сообщил, что все граждане получат пенсии, зарплаты и социальные выплаты.

  • Центробанк России повысил ставку до 20% годовых.

  • Владимир Зеленский вновь выступил с видеобращением. Он снова попросил о немедленном приеме в Евросоюз по новой процедуре.

  • Главы МИД стран ЦА провели встречу с госсекретарем США.

  • Первый раунд переговоров в Беларуси завершен, стороны уезжают в свои столицы для консультаций.

Военные действия

  • Пентагон активно снабжает Киев актуальной разведывательной информацией.

  • Украинские издания публикуют видео мародерства в Харькове.

  • Дежурные смены пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом.

  • Украинские СМИ: российские военные обстреливают Чернигов.

  • УФСБ Москвы: «Украинские граждане все чаще сообщают о попытках украинских спецслужб использовать своих соотечественников в России для разведки и диверсий».

  • МО России: «Руководство Украины и власти Киева, объявив комендантский час, уговаривают жителей столицы оставаться в своих домах. Это еще раз доказывает, что киевский режим использует жителей города в качестве «живого щита».

  • В Одессе объявлена воздушная тревога.

  • Минобороны РФ – жителям Киева: «Все находящиеся в городе мирные жители могут беспрепятственно покинуть столицу Украины по трассе Киев – Васильков. Данное направление открыто и безопасно».

Елена Беляева
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