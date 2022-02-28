Ситуация в Украине: переговоры в Беларуси, Зеленский просит принять Украину в ЕС
Политика и экономика
Япония вводит санкции против российского Центробанка. Также введены персональные санкции против Лукашенко.
Премьер Японии сообщил, что в телефонном разговоре заверил Зеленского в полной поддержке украинской позиции.
Международная федерация журналистов призывает ЮНЕСКО сделать все возможное для защиты журналистов в Украине.
Путин подписал указ о специальных экономических мерах из-за недружественных действий Запада.
Правительство Грузии ведет консультации с партнерами по поводу возможного закрытия воздушного пространства для России.
МИД ФРГ: «Речь о полном отключении РФ от SWIFT не идет, сохраняются возможности транзакций не только для оплаты поставок энергоносителей».
Жозеп Боррель, верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности: «Страны ЕС должны предоставить Украине крупнокалиберные орудия и противотанковое вооружение для защиты».
Казахстан готов предоставить площадку для переговоров России и Украины, если это сочтут нужным обе стороны – МИД РК.
Касым-Жомарт Токаев внимательно отслеживает ситуацию по эвакуации граждан Казахстана из Украины.
Визит Лаврова в Женеву на сессию СПЧ ООН и Конференцию по разоружению отменен из-за запрета на пролет его самолета в воздушном пространстве ряда стран ЕС.
Минфин Украины сообщил, что все граждане получат пенсии, зарплаты и социальные выплаты.
Центробанк России повысил ставку до 20% годовых.
Владимир Зеленский вновь выступил с видеобращением. Он снова попросил о немедленном приеме в Евросоюз по новой процедуре.
Главы МИД стран ЦА провели встречу с госсекретарем США.
Первый раунд переговоров в Беларуси завершен, стороны уезжают в свои столицы для консультаций.
Военные действия
Пентагон активно снабжает Киев актуальной разведывательной информацией.
Украинские издания публикуют видео мародерства в Харькове.
Дежурные смены пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом.
Украинские СМИ: российские военные обстреливают Чернигов.
УФСБ Москвы: «Украинские граждане все чаще сообщают о попытках украинских спецслужб использовать своих соотечественников в России для разведки и диверсий».
МО России: «Руководство Украины и власти Киева, объявив комендантский час, уговаривают жителей столицы оставаться в своих домах. Это еще раз доказывает, что киевский режим использует жителей города в качестве «живого щита».
В Одессе объявлена воздушная тревога.
Минобороны РФ – жителям Киева: «Все находящиеся в городе мирные жители могут беспрепятственно покинуть столицу Украины по трассе Киев – Васильков. Данное направление открыто и безопасно».