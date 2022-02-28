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22:03 28.02.2022

Главы МИД стран ЦА провели встречу с госсекретарем США

встреча Фото: gov.kz
На встрече высокого уровня С5+1 обсуждены актуальные вопросы региональной повестки дня, передает Zakon.kz.

По инициативе американской стороны состоялась онлайн-встреча высокого уровня в формате С5+1 с участием министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди, глав внешнеполитических ведомств Кыргызстана Руслана Казакбаева, Таджикистана Сироджиддина Мухриддина, Туркменистана Рашида Мередова и Узбекистана Абдулазиза Камилова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Участники обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки дня, в том числе ситуацию в Украине и ее влияние на регион Центральной Азии.

встреча

Фото: gov.kz

Формат С5+1 представляет собой многосторонний механизм взаимодействия между пятью странами Центральной Азии и США.

Ожидается, что следующая министерская встреча с участием глав внешнеполитических ведомств Центральной Азии и госсекретаря США состоится в текущем году в казахстанской столице.

Елена Беляева
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