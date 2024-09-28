Встреча С5+1 в Нью-Йорке: о чем говорили глава МИД Казахстана и Энтони Блинкен

В рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась министерская встреча "С5+1", сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие главы МИД Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Главы внешнеполитических ведомств вновь подтвердили важность региональной платформы "С5+1″ для достижения общих целей в области безопасности, в том числе решения транснациональных вызовов, экономического благосостояния и продвижения прав человека, включая расширение прав женщин, защиту детей и лиц с ограниченными возможностями", – говорится в сообщении пресс-службы МИД РК.

Фото: пресс-служба МИД РК

Глава министерства Мурат Нуртлеу поделился видением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о роли Центральной Азии в мировом геополитическом ландшафте. В частности, он отметил, что ключевые приоритеты государств региона – поиск комплексных подходов к решению узловых вопросов в борьбе с традиционными и новыми угрозами, а также выработка мер реагирования.

"Прошедшая в августе в Астане VI Консультативная встреча глав государств Центральной Азии способствовала дальнейшему укреплению интеграционных процессов и экономической взаимосвязанности в регионе", – подчеркнул Нуртлеу.

Кроме того, особое внимание было уделено политическим преобразованиям в Казахстане, ориентированным, в первую очередь, на человеческий капитал с акцентом на достижение ощутимых результатов для всех граждан. Глава МИД РК указал на важность проведения в Казахстане заседания "С5+1" по продвижению прав лиц с ограниченными возможностями.

Госсекретарь США отметил, что 2025 год ознаменуется десятилетием прочного сотрудничества Америки и Центральной Азии в рамках платформы "С5+1" и подчеркнул приверженность Соединенных Штатов поиску региональных решений глобальных проблем в партнерстве со странами региона.

Ранее стало известно, что улучшение показателей качества образования школьников по исследованию PISA-2022 помогло Казахстану подняться с 81-го на 78-е место в рейтинге Global Innovation Index 2024.

В целом, улучшение наблюдается по показателям "Шкала PISA по чтению, математике и естественным наукам", "Эффективность государственного управления", "Верховенство закона", "Развитость рынка", "Ведение бизнеса", "Чистый приток прямых инвестиций".