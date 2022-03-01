Шесть забытых традиций казахского народа

Адат был основой жизни у казахов. Некоторые традиции даже входили в законодательство Казахского ханства. К появлению и сохранению многих обычаев и традиций у казахов толчком стал кочевой образ жизни.

Адат – обычаи, пережиточные нормы доисламских правовых комплексов, а также реалии правовой жизни, не отраженные в шариате.

Ат тергеу

Данная традиция относилась к молодым снохам, которые должны были придумать новые прозвища для родственников мужа, так как они не могли обращаться к ним по имени. Причем прозвища должны были соответствовать характеру каждого, что усложняло задачу молодой девушке. В свою очередь родители мужа приглядывались к новому члену семьи и по тому, какие прозвища придумывала сноха, оценивали ее ум, находчивость и умение выбирать.

Шаш өру

До замужества казашки заплетали волосы в одну косу – это означало, что она незамужняя. После свадьбы невесте распускали волосы и заплетали уже две косы. Перед отбытием в аул (селение) мужа девушка прощалась с родственниками и пела сынсу – песню-прощание, а родственники дарили ей ценные подарки.

Құлақ тесу

Прокалывание ушей являлось одним из знаковых обычаев в жизни девочки, который проводили, когда ей исполнялось в 9-10 лет. Уши прокалывали с помощью шила и зернышек, после чего в мочки вдевали шелковые нити. Когда уши заживали, девочкам дарили серебряные серьги. Этот обряд по значимости не уступал обрезанию.

Иткөйлек

Рубашку, которую надевали на ребенка в первые 40 дней, наполняли сладостями и привязывали на шею собаке. Дети должны были поймать собаку и разобрать сладости. Бездетные женщины дарили детям, поймавшим собаку, подарки, а взамен получали рубашку. Считалось, что рубашка принесет женщине удачу, и она сможет родить ребенка.

Платок с тайным знаком

Казашки не могли открыто признаться в своих чувствах, так как это считалось неприличным. Вместо этого они дарили свои платки возлюбленным. Подаренный платок означал, что девушка признается джигиту в симпатии.

Тілашар

Этот обряд проводили, когда ребенок начинал произносить первые слова. Родители приглашали в дом мудрого и красноречивого человека, который должен был проговаривать ребенку знакомые слова. Если ребенок повторял, то это считалось хорошим предзнаменованием.