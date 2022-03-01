Отключение от SWIFT – в Казахстане активизировались мошенники

Какие сомнительные схемы придумывают мошенники и как им противостоять, сообщается на сайте проекта Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Fingramota.kz.

Тревожный звонок

Как отмечается, одна из схем воровства денег у граждан связана с отключением банков от системы международных переводов SWIFT.

Как известно, страны Евросоюза, США, Канада и Британия на днях договорились отключить от данной международной банковской системы некоторые российские банки. К слову, контролирует данную систему одноименная международная организация SWIFT. Из всех систем, которые используются только на межбанковском уровне и функционируют во всем мире, SWIFT является самой массовой и представляет собой защищенный канал передачи информации о переводах средств, платежах и обмене ценными бумагами по специальной сети.

Телефонные мошенники могут представиться службами безопасности казахстанских банков и под предлогом возможного отключения банка от системы SWIFT убедить клиента перевести деньги на «безопасные» счета, чтобы таким образом «сохранить» накопления. Для этого клиенту надо скачать некое приложение, которое поможет перевести денежные средства, либо сообщить реквизиты банковской карточки, включая трехзначный код на обороте карты, срок ее действия, а также код подтверждения, который придет через SMS. Проект АРРФР РК Fingramota.kz

Отмечается, что как только нужная информация окажется у аферистов, они завершат разговор и моментально опустошат банковский счет, кроме того, могут даже оформить фиктивные кредиты.

Что делать?

1. Завершите разговор сразу же, как только звонящий заводит речь о деньгах и их «спасении»!

Сотрудники банка никогда не запросят ваши конфиденциальные данные и первыми не позвонят. Если в банке сочтут операцию подозрительной, то просто заблокируют ваш счет и потом будут во всем разбираться. Проект АРРФР РК Fingramota.kz

Для того, чтобы убедиться в том, что с вами связались финансовые мошенники, необходимо обратиться в банк, в котором вы обслуживаетесь, самостоятельно набрав номер его горячей линии.

Но ни в коем случае не перезванивайте на тот номер, с которого поступил звонок. Мошенники давно научились с помощью современных технологий подменять любые, даже четырехзначные, телефонные номера. Проект АРРФР РК Fingramota.kz

2. Не спешите раскрывать первому звонящему свои данные, в банке их и так знают!

Как отмечается, настоящему банковскому менеджеру нет нужды звонить клиенту, чтобы уточнить фамилию, паспортные данные, какие карты были оформлены, сколько денег на них осталось.

В банке имеется ваше полное финансовое досье – кредитная история. Поэтому с этими вопросами сотрудники банка по телефону никогда к вам не обратятся. Данная информация представляет ценность только для мошенников. Проект АРРФР РК Fingramota.kz

Казахстанцам напомнили, что «банки никогда не звонят сами, чтобы спросить по телефону у клиентов: полный номер карточки, срок ее действия, CVC/CVV, логин и пароль к интернет-банкингу, кодовое слово, код из SMS-сообщения».

Эти данные банк может запросить только в том случае, если вы сами позвонили туда, чтобы решить какой-то вопрос. Например, разблокировать карту при поездке за рубеж, уточнить, где можно забрать перевыпущенную карту. Если же вам звонят и, представляясь сотрудником банка, запрашивают такую информацию, даже если ее необходимо продиктовать автоответчику, то можно не сомневаться – это мошенники. Проект АРРФР РК Fingramota.kz

3. Не поддавайтесь панике, если вас попытаются напугать телефонные мошенники!

На паническое заявление о том, что с вашей картой серьезная проблема, лучший ответ: «Сейчас позвоню в банк, чтобы проверить это лично». Будьте уверены, звонящий тут же отключится. Проект АРРФР РК Fingramota.kz

Игра на жалость

Как сообщается, другая мошенническая схема связана с темой благотворительности. В пример приводятся призывы в соцсетях к помощи нуждающимся людям, животным, а также случаи, когда на улице подходят молодые люди с прозрачными боксами для сбора денег и распечатанными фотографиями детей, кошек, собак.

Они представляются волонтерами и собирают пожертвования. При этом они могут использовать любые лозунги, делая ссылки на последние события, которые происходят в стране и мире. Их главная цель – вас разжалобить, чтобы вы перевели или дали как можно больше средств. Если вы им поверили и вступили в контакт в режиме онлайн, то злоумышленники могут заставить вас перейти на фишинговый сайт и оставить там свои платежные данные. Либо скачать шпионский софт, который передаст кибермошенникам важную информацию о вас и ваших счетах. Проект АРРФР РК Fingramota.kz

Что делать?

1. Включите критическое мышление!

Отмечается, что честные благотворительные фонды не отправляют своих волонтеров на улицу, в метро, подземные переходы, чтобы собрать там пожертвования в виде наличных денег.

Честные благотворительные фонды собирают средства в основном онлайн на своих официальных интернет-ресурсах и аккаунтах в социальных сетях, либо же в рамках благотворительных фестивалей, на различных ярмарках. Там у них обязательно присутствует стенд, запечатанный бокс, рядом с которым находится представитель фонда. Проект АРРФР РК Fingramota.kz

Также допустимо наличие такого бокса на прилавках крупных супермаркетов, в аптеках. На боксе обязательно должно быть указано, кому он предназначен, и размещены контактные данные благотворительной организации.

2. Задавайте вопросы!

Лжеволонтеры зачастую не могут ответить на простые вопросы: какой организации они помогают, чем она конкретно занимается, какой у нее сайт, физический адрес, есть ли у нее аккаунт и в каких соцсетях и так далее. И, как правило, они очень нервничают, если вы пытаетесь снять их на камеру: либо ведут себя грубо, выхватывая телефон, либо убегают.

3. Соблюдайте кибергигиену!

В интернете, особенно в социальных сетях, будьте особенно внимательны к сообщениям об оказании помощи кому-либо. Мошенники часто используют такое слово, как «срочно»: срочно нужна помощь на лекарство, срочно нужно собрать на еду пострадавшим от взрыва, срочно нужна операция и т.д. И ни в коем случае не делайте репост в соцсетях. Возможно, ваш друг-подписчик поверит аферистам, потому что видел информацию у вас на странице. И вы, сами того не подозревая, станете соучастником финансового мошенничества. Проект АРРФР РК Fingramota.kz

Также сообщается, что лжеволонтеры, как правило, оставляют реквизиты частных лиц, а не организаций, или ссылку, с помощью которой можно перевести средства нуждающимся.

Если вы хотите помочь, то лучше самостоятельно позвоните в благотворительный фонд по контактам, указанным на его официальном сайте, и уточните, кому и какая требуется помощь. Проект АРРФР РК Fingramota.kz