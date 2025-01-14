Мошенники активизировались в Костанайской области

В Департаменте полиции Костанайской области 14 января предупредили жителей об активизации в регионе мошенников, сообщает Zakon.kz.

"Внимание, мошенники активизировались! К вам могут позвонить, представившись оператором сотовой связи, и сообщить, что ваша SIM-карта скоро будет заблокирована. Чтобы продлить действие, они попросят продиктовать вам смс-код, который якобы придет на ваш телефон", – говорится в сообщении.

В ведомстве призвали не верить этому.





"Это мошенничество! Таким образом, они могут получить доступ к вашему устройству и мобильному банкингу. Никогда не сообщайте никому коды, полученные в смс, и не выполняйте никаких действий, которые вам предложат незнакомые абоненты! Будьте осторожны и защищайте свои данные", – заключили в полиции.

Ранее сообщалось, что супруги осуждены за махинацию с криптовалютами в Костанае.

