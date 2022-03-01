12:14 01.03.2022
Google Maps отключает в Украине функции «онлайн»
Фото: pixabay
Сервис карт Google Maps временно приостанавливает на территории Украины работу двух функций, которые передают информацию в режиме реального времени, сообщает Zakon.kz.
Как отмечает телеканал CNN, приостановлено наложение на карту информации о дорожном трафике.
Однако информация продолжит транслироваться через приложение при перемещении по местности, а именно в режиме навигации.
Также отключена функция Live Busyness, где отображается оперативная информация о работе и загруженности различных компаний и структур.
В публикации заявлено, что мера по приостановке работы этих функций была принята после консультаций с региональными властями.
Напомним, 24 февраля Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе.