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12:14 01.03.2022

Google Maps отключает в Украине функции «онлайн»

карта Фото: pixabay
Сервис карт Google Maps временно приостанавливает на территории Украины работу двух функций, которые передают информацию в режиме реального времени, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает телеканал CNN, приостановлено наложение на карту информации о дорожном трафике.

Однако информация продолжит транслироваться через приложение при перемещении по местности, а именно в режиме навигации.

Также отключена функция Live Busyness, где отображается оперативная информация о работе и загруженности различных компаний и структур.

В публикации заявлено, что мера по приостановке работы этих функций была принята после консультаций с региональными властями.

Напомним, 24 февраля Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе.

Оксана Житникова
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