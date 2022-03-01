Google Maps отключает в Украине функции «онлайн»

Как отмечает телеканал CNN, приостановлено наложение на карту информации о дорожном трафике.

Однако информация продолжит транслироваться через приложение при перемещении по местности, а именно в режиме навигации.

Также отключена функция Live Busyness, где отображается оперативная информация о работе и загруженности различных компаний и структур.

В публикации заявлено, что мера по приостановке работы этих функций была принята после консультаций с региональными властями.

Напомним, 24 февраля Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе.