Ситуация в Украине: блокировка Mastercard в России, Япония ввела санкции

Япония ввела санкции против Путина. В список санкций также попали министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев и другие высокопоставленные чиновники.

Страны G7 готовы к жестким санкциям против России.

Mastercard заблокировал ряду финансовых институтов доступ к платежной сети в результате распоряжений о санкциях против РФ.

Зеленский подписал указ о безвизовом режиме для иностранцев, въезжающих в Украину для участия в боевых действиях.

Президент Украины о переговорах с Россией: «Пока нет результата, который нужен Украине».

«США не видят угроз со стороны РФ для партнеров по НАТО» – Пентагон.

Турция предупредила, что не будет пропускать ничьи военные корабли через проливы.