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Законодательство РК
09:48 01.03.2022

Ситуация в Украине: блокировка Mastercard в России, Япония ввела санкции

Зеленский, Украина Фото: : Официальное интернет-представительство президента Украины
Mastercard заблокировал доступ к платежной сети некоторым финансовым институтам России. Карты банков ВТБ, «Открытие», «Совкомбанк», «Промсвязьбанк» и «Новикомбанк» не будут работать за границей и на зарубежных интернет-магазинах, передает Zakon.kz.

Политика и экономика

  • Mastercard заблокировал ряду финансовых институтов доступ к платежной сети в результате распоряжений о санкциях против РФ.

  • Страны G7 готовы к жестким санкциям против России.

  • Япония ввела санкции против Путина. В список санкций также попали министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев и другие высокопоставленные чиновники.

  • Зеленский подписал указ о безвизовом режиме для иностранцев, въезжающих в Украину для участия в боевых действиях.

  • Президент Украины о переговорах с Россией: «Пока нет результата, который нужен Украине».

  • «США не видят угроз со стороны РФ для партнеров по НАТО» – Пентагон.

  • Турция предупредила, что не будет пропускать ничьи военные корабли через проливы.

  • Disney приостановит релиз и прокат всех своих фильмов в российских кинотеатрах.

Военные действия

  • Украинские военные заминировали склады с аммиаком в Северодонецке и готовятся к провокации, заявила Народная милиция ЛНР.

  • Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что российские войска продолжают обстреливать город.

  • По информации Минобороны РФ, российские силы взяли под контроль Бердянск и Энергодар, полностью контролируют территорию вокруг Запорожской АЭС, силы ДНР завершают блокирование Мариуполя.

  • В Киеве создано 100 мобильных групп, которые патрулируют город.

  • Минобороны России сообщило, что в военной операции на Украине участвуют только офицеры и контрактники.

  • Украинские СМИ предупредили население о том, что в городах страны действуют банды вооруженных грабителей, которые пытаются проникнуть в квартиры под видом военнослужащих территориальной обороны или полицейских.

  • Российские войска будут оказывать гуманитарную помощь населению Украины.

Анастасия Стативкина
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