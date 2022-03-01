Ситуация в Украине: блокировка Mastercard в России, Япония ввела санкции
Политика и экономика
Mastercard заблокировал ряду финансовых институтов доступ к платежной сети в результате распоряжений о санкциях против РФ.
Страны G7 готовы к жестким санкциям против России.
Япония ввела санкции против Путина. В список санкций также попали министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев и другие высокопоставленные чиновники.
Зеленский подписал указ о безвизовом режиме для иностранцев, въезжающих в Украину для участия в боевых действиях.
Президент Украины о переговорах с Россией: «Пока нет результата, который нужен Украине».
«США не видят угроз со стороны РФ для партнеров по НАТО» – Пентагон.
Турция предупредила, что не будет пропускать ничьи военные корабли через проливы.
Disney приостановит релиз и прокат всех своих фильмов в российских кинотеатрах.
Военные действия
Украинские военные заминировали склады с аммиаком в Северодонецке и готовятся к провокации, заявила Народная милиция ЛНР.
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что российские войска продолжают обстреливать город.
По информации Минобороны РФ, российские силы взяли под контроль Бердянск и Энергодар, полностью контролируют территорию вокруг Запорожской АЭС, силы ДНР завершают блокирование Мариуполя.
В Киеве создано 100 мобильных групп, которые патрулируют город.
Минобороны России сообщило, что в военной операции на Украине участвуют только офицеры и контрактники.
Украинские СМИ предупредили население о том, что в городах страны действуют банды вооруженных грабителей, которые пытаются проникнуть в квартиры под видом военнослужащих территориальной обороны или полицейских.
Российские войска будут оказывать гуманитарную помощь населению Украины.