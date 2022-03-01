Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
15:06 01.03.2022

Еще в пяти видах спорта получили отстранение представители России и Беларуси

Фигурное катание Шорт-трек Коньки Фото: Instagram/kamilavalieva26
Совет Международного союза конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях, проводимых под эгидой организации. В данный список входят фигурное катание, шорт-трек и конькобежный спорт, сообщает Zakon.kz.

Согласно рекомендациям МОКа, в целях защиты целостности проведения соревнований и обеспечения безопасности участников Совет ISU приостанавливает участие российских и белорусских спортсменов, а также других официальных лиц этих стран в состязаниях под своей эгидой, передает пресс-служба ISU.

Совет ISU заявляет о своей солидарности со всеми пострадавшими от конфликта на Украине. Все наши мысли с Украиной и ее народом. Совет ISU подтверждает свою полную солидарность с членами союза на Украине, федерациями фигурного катания и бега на коньках. Совет ISU

ISU также заявил о невозможности приглашений или допуска спортсменов к участию в соревнованиях.

Новость по теме

Казахстанские хоккеисты не сыграют с Россией и Беларусью на ЧМ-2022

В свою очередь, Международный союз современного пятиборья (UIPM) объявил о недопуске российских и белорусских спортсменов до соревнований под эгидой этой организации, передает пресс-служба UIPM.

Гандбол Отстранение России

Фото: Instagram/rushandball

Тем временем Европейская федерация гандбола (EHF) отстранила российские и белорусские сборные и клубы от участия в европейских турнирах на неопределенный срок из-за военного конфликта на Украине, сообщает пресс-служба EHF.

Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch. Новым игрокам плюс 100% к первому пополнению.

Куандык Шынасилов
Россия Беларусь
Ситуация в Украине: переговоры в Беларуси, Зеленский просит принять Украину в ЕС
28.02.2022
Курс доллара вырос на торгах на 28,34 тенге
28.02.2022
Переговоры России и Украины: стороны уезжают для консультаций в столицы
28.02.2022
Россия закрыла небо для самолетов из 36 стран
28.02.2022
Песков рассказал, как Путин относится к введенным против него санкциям
28.02.2022
Главная Топ LIVE Все