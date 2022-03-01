Еще в пяти видах спорта получили отстранение представители России и Беларуси

Согласно рекомендациям МОКа, в целях защиты целостности проведения соревнований и обеспечения безопасности участников Совет ISU приостанавливает участие российских и белорусских спортсменов, а также других официальных лиц этих стран в состязаниях под своей эгидой, передает пресс-служба ISU.

Совет ISU заявляет о своей солидарности со всеми пострадавшими от конфликта на Украине. Все наши мысли с Украиной и ее народом. Совет ISU подтверждает свою полную солидарность с членами союза на Украине, федерациями фигурного катания и бега на коньках. Совет ISU

ISU также заявил о невозможности приглашений или допуска спортсменов к участию в соревнованиях.

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В свою очередь, Международный союз современного пятиборья (UIPM) объявил о недопуске российских и белорусских спортсменов до соревнований под эгидой этой организации, передает пресс-служба UIPM.

Фото: Instagram/rushandball

Тем временем Европейская федерация гандбола (EHF) отстранила российские и белорусские сборные и клубы от участия в европейских турнирах на неопределенный срок из-за военного конфликта на Украине, сообщает пресс-служба EHF.

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