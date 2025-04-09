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Спорт

Выяснилось, где пройдет чемпионат мира по фигурному катанию 2027 года

Софья Самоделкина, фигуристка, спортсменка, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 02:40 Фото: Instagram/sofyasamodelkina
Совет Международного союза конькобежцев (ISU) утвердил проведение чемпионата мира по фигурному катанию 2027 года в Тампере (Финляндия), сообщает Zakon.kz.

Соревнования пройдут с 15 по 21 марта 2027 года. Это будет четвертый чемпионат мира по фигурному катанию для страны. До этого первенство три раза проходило в Хельсинки (1983, 1999, 2017).

Также ISU определил места проведения серии Гран-при сезона–2026/27. Этапы пройдут во Франции (17-19 октября 2025 года), Китае (24-26 октября), Канаде (31 октября – 2 ноября), Японии (7–9 ноября), США (14–16 ноября) и Финляндии (21-23 ноября).

Финал серии пройдет в Нагое (Япония) 4–7 декабря.

Ранее сообщалось, что лидер сборной Казахстана по фигурному катанию, серебряный призер чемпионата мира в США и будущий участник Олимпийских игр в Италии Михаил Шайдоров вернулся домой.

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Аксинья Титова
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