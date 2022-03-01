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17:57 01.03.2022

Туман, гололед и осадки: синоптики объявили штормовое предупреждение

непогода, зима Фото: pixabay
В РГП «Казгидромет» распространили штормовое предупреждение о сильном тумане и гололеде, которые ожидаются в ряде областей 2 марта, передает Zakon.kz.

На севере Западно-Казахстанской области синоптики прогнозируют туман и гололед. В Уральске также ожидается гололед, ночью и утром – туман.

На юге, в центре Карагандинской области – туман. На юго-востоке области – гололед.

В центре и на юге Кызылординской области, а также в Кызылорде – туман.

На северо-западе Актюбинской области, ночью и утром в Актобе, а также в Акмолинской области – туман.

В Нур-Султане ночью и утром тоже будет туманно.

Ночью в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). 2-3 марта на севере области, в горных районах – гололед, ночью и утром – туман. 2-4 марта прогнозируется ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на северо-востоке, юго-западе области, в горных районах порывами 15-20 м/с.

В Таразе ночью и утром 2-3 марта, а также в Атырау – туман.

На севере, западе и в центре Атырауской области – туман и гололед.

Ранее казахстанские синоптики предоставили прогноз погоды на 2 марта, согласно которому по республике ожидаются сильные осадки, метель и гололед.

Оксана Житникова
Казгидромет Казахстан
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