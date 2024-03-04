Ветер, гололед и туман: в ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение

"Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение на 5 марта по территории Казахстана в восьми областях республики и Астане. По прогнозам синоптиков, в стране ожидаются сильный ветер, гололед и туман, сообщает Zakon.kz.

В Павлодарской области на севере ожидается низовая метель, на юге области туман и гололед. Также прогнозируется ветер юго-западный на севере области 15-20 м/с.

На западе, востоке Костанайской области ожидается туман.

Ночью на юге, в предгорных районах Туркестанской области ожидается туман.

В Астане утром и днем ожидается ветер с порывами до 15-18 м/с.

5-7 марта на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. 7 марта на юге, в горных районах области прогнозируется гололед. Также на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с. В Таразе 6-7 марта ночью и утром ожидается туман и гололед.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. В южной половине области ожидается туман. На западе, севере, востоке области прогнозируется сильный ветер с порывами до 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается утром и днем сильный ветер с порывами до 15 м/с.

Ночью и утром на юге, в центре Актюбинской области ожидается туман.

На севере, юге Западно-Казахстанской области и Уральске ожидается туман.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 5-7 марта 2024 года. Также РГП "Казгидромет" выпустилосновной прогноз по паводкам.

