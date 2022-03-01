Крупный пожар в вахтовом поселке Тенгиз потушен

Пожар начался в 16:40 на открытой территории ТОО «Nasar Solutions» в двадцати рядом стоящих контейнерах отрытого типа. Загорелись легковоспламеняющиеся отходы в металлических бочках и пластмассовых емкостях. Общая площадь пожара составила примерно 2800 кв. м.

В результате пожара огнем уничтожен грузоподъемник (Car). Пожар локализован в 19:46 и ликвидирован в 20:30. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Группа по связям с общественностью ДЧС Атырауской области

На тушение пожара выезжали семнадцать сотрудников и четыре единицы техники пожарно-аварийной спасательной службы ТШО, шесть работников и две единицы техники ТОО «COCR», двенадцать сотрудников и две единицы техники Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области.

На месте происшествия работает пожарная аварийная служба ТОО «Тенгизшевройл».

По факту пожара Департаментом экологии по Атырауской области в настоящее время решается вопрос о назначении внеплановой проверки в отношении ТОО «Nasar Solutions» на предмет соблюдения требований экологического законодательства РК. Пресс-служба Министерства экологии

Говорится, что результаты будут сообщены дополнительно.

Ближайший автоматический пост наблюдения загрязнения атмосферного воздуха не зафиксировал превышение ПДК загрязняющих веществ в окружающей среде.