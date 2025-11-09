Крупный пожар в детском доме Алматы потушили

Крупный пожар в детском доме "Перзент" в Наурызбайском районе Алматы потушили, сообщает Zakon.kz.

Об этом 9 ноября сообщили в МЧС РК.

"Пожар ликвидирован на площади 1000 квадратных метров", – говорится в сообщении.

В Алматы загорелось здание благотворительного детского дома "Перзент".

Позже в акимате сообщили, что все 35 детей и сотрудников были своевременно эвакуированы. Пострадавших нет. Дети размещены в безопасных помещениях, им оказывается необходимая помощь и поддержка. На месте происшествия находится аким города Алматы Дархан Сатыбалды, а также руководители структурных подразделений.