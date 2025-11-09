#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
526.02
607.55
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
526.02
607.55
6.5
Происшествия

Крупный пожар в детском доме Алматы потушили

Пожар, Алматы, детский дом , фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2025 19:28 Фото: акимат Алматы
Крупный пожар в детском доме "Перзент" в Наурызбайском районе Алматы потушили, сообщает Zakon.kz.

Об этом 9 ноября сообщили в МЧС РК.

"Пожар ликвидирован на площади 1000 квадратных метров", – говорится в сообщении.

В Алматы загорелось здание благотворительного детского дома "Перзент".

Позже в акимате сообщили, что все 35 детей и сотрудников были своевременно эвакуированы. Пострадавших нет. Дети размещены в безопасных помещениях, им оказывается необходимая помощь и поддержка. На месте происшествия находится аким города Алматы Дархан Сатыбалды, а также руководители структурных подразделений.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Аким Алматы приехал на место крупного пожара в детском доме
19:19, Сегодня
Аким Алматы приехал на место крупного пожара в детском доме
Пожар на территории детского дома тушат в Алматы
16:35, Сегодня
Пожар на территории детского дома тушат в Алматы
Пожар в детском доме Алматы: появились новые подробности
17:22, Сегодня
Пожар в детском доме Алматы: появились новые подробности
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: