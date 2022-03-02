Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС

Соответствующий документ под названием «Российская агрессия против Украины» был опубликован на сайте ЕП.

Проголосовало 676 депутатов, из них за – 637, против – 13, воздержалось – 26. Голосование состоялось 1 марта на экстренной пленарной сессии ЕП в Брюсселе, в ходе которой перед депутатами по видеосвязи выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Европейский парламент призывает институты ЕС работать над предоставлением Украине статуса кандидата в ЕС в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе и на основе заслуг, а между тем продолжать работать над ее интеграцией в единый рынок ЕС в соответствии с соглашением об ассоциации. Текст резолюции

Европарламент также осудил Россию за ее действия в Украине, а также потребовал вывести российские войска с украинской территории. Также парламентарии осудили действия Александра Лукашенко.