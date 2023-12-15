Грузии предоставили статус страны-кандидата в ЕС

Главы государств и правительств стран Евросоюза на саммите в Брюсселе решили предоставить Грузии статус страны-кандидата в ЕС, сообщает Zakon.kz.

Об этом в соцсети X глава Евросовета Шарль Мишель.

"Евросовет предоставил Грузии статус кандидата", – написал он.

Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в июне 2022 года предоставили статус стран-кандидатов в ЕС Украине и Молдавии, но не Грузии. В ЕС обусловили предоставление Грузии такого статуса выполнением 12 условий.



Отметим, что ранее, в июле, Еврокомиссия отказала турецкой стороне в одобрении заявки по вступлению в Европейский союз. Решения о вступлении в ЕС Турция ждет 25 лет, оставаясь при этом просто кандидатом на членство. Некоторые эксперты уверены, что Анкара на самом деле и не рассчитывает на вступление, но только поддерживая имидж "стремящейся" и ожидает от Брюсселя уступок по обновлению Таможенного союза.