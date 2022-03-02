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09:23 02.03.2022

Boeing приостановил техподдержку авиакомпаний России

boeing, рф, авиакомпании, обслуживание, техподдержка, прекращение Фото: pixabay
Компания Boeing приостановила обслуживание и техподдержку российских авиакомпаний, передает Zakon.kz.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе компании.

Мы приостановили предоставление запасных частей, обслуживание и техподдержку российских авиакомпаний.Пресс-служба Boeing

Также в компании сообщили, что основные операции в Москве приостановлены, а офис в Киеве временно закрыт.

Ранее президент США Джо Байден объявил о закрытии воздушного пространства США для авиакомпаний РФ.

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