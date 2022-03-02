09:23 02.03.2022
Boeing приостановил техподдержку авиакомпаний России
Фото: pixabay
Компания Boeing приостановила обслуживание и техподдержку российских авиакомпаний, передает Zakon.kz.
Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе компании.
Мы приостановили предоставление запасных частей, обслуживание и техподдержку российских авиакомпаний.Пресс-служба Boeing
Также в компании сообщили, что основные операции в Москве приостановлены, а офис в Киеве временно закрыт.
Ранее президент США Джо Байден объявил о закрытии воздушного пространства США для авиакомпаний РФ.