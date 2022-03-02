Boeing приостановил техподдержку авиакомпаний России

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе компании.

Мы приостановили предоставление запасных частей, обслуживание и техподдержку российских авиакомпаний. Пресс-служба Boeing

Также в компании сообщили, что основные операции в Москве приостановлены, а офис в Киеве временно закрыт.

Ранее президент США Джо Байден объявил о закрытии воздушного пространства США для авиакомпаний РФ.