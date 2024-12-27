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#Крушение самолета в Актау
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Мир

Азербайджанская авиакомпания после катастрофы приостановила полеты в ряд городов России

Azerbaijan Airlines приостановила полеты в ряд российских городов, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 17:32 Фото: wikimedia
Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) приостанавливает полеты в ряд российских городов, сообщает Zakon.kz.
"Учитывая первичные данные расследования катастрофы самолета Embraer 190, произошедшей 25 декабря, а также потенциальные риски в области безопасности полетов, с 28 декабря и до окончательного завершения разбирательств приостанавливаются полеты в Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный и Махачкалу", – говорится в сообщении пресс-службы авиаперевозчика.

Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров выступил с заявлением по катастрофе в Актау.

25 декабря близ Актау упал самолет. На борту находились 67 пассажиров, из них пять членов экипажа.

Число выживших при крушении самолета в Актау составило 29 человек. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана. К сожалению, никто из них не выжил. В день трагедии компания Azerbaijan Airlines приостановила рейсы из Баку в Грозный и Махачкалу до завершения расследования причин крушения самолета.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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