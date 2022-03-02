Касым-Жомарт Токаев высказался за усиление ООН

Он отметил, что 30 лет назад Казахстан стал полноправным членом ООН.

Мы плодотворно сотрудничаем с Организацией в вопросах глобальной безопасности и построения гармоничного общества. В условиях нарастающей геополитической напряженности мы выступаем за усиление ООН и ее консолидирующей роли, - говорится в сообщении президента.

Фото: Скриншот

Днем ранее, 1 марта, президент Казахстана высказался о ситуации в Украине.

Касым-Жомарт Токаев призвал Россию и Украину приложить максимум усилий для продолжения диалога и работы над мирным урегулированием.

Как считает президент, другого пути нет.

Новость по теме Токаев: Мы призываем Россию и Украину к нахождению общего языка за столом переговоров

Напомним, 24 февраля Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе.