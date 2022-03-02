10:15 02.03.2022
Касым-Жомарт Токаев высказался за усиление ООН
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на странице в Twitter заявил о необходимости усиления Организации Объединенных Наций, сообщает Zakon.kz.
Он отметил, что 30 лет назад Казахстан стал полноправным членом ООН.
Мы плодотворно сотрудничаем с Организацией в вопросах глобальной безопасности и построения гармоничного общества. В условиях нарастающей геополитической напряженности мы выступаем за усиление ООН и ее консолидирующей роли, - говорится в сообщении президента.
Днем ранее, 1 марта, президент Казахстана высказался о ситуации в Украине.
Фото: Скриншот
Касым-Жомарт Токаев призвал Россию и Украину приложить максимум усилий для продолжения диалога и работы над мирным урегулированием.
Как считает президент, другого пути нет.
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