«Потомки солнца», «Винченцо», «Токкэби» – рейтинг лучших дорам

Сегодня дорамы находятся на пике своей популярности. Милые и комичные ситуации, легкий сюжет, небольшое количество серий – то, что делает южнокорейские сериалы такими привлекательными. Топ-5 дорам по рейтингу сайта vdorame.ru.

«Алые сердца Коре» – историческая дорама, повествующая о девушке Го Ха Чжин. Пытаясь спасти мальчика, упавшего в озеро, она тонет сама. Но девушка не погибает, а всплывает в X веке в эпоху Коре. Ха Чжин оказывается в теле юной девушки Хэ Су, которая является кузиной жены одного из наследных принцев. Всего принцев восемь, но занять трон может лишь один. Ха Чжин из XXI века волей-неволей оказывается втянутой в водоворот дворцовых интриг. Не успев обустроиться, она успевает поссориться с одним принцем, подраться с другим и закрутить роман с третьим. И не стоит забывать, что девушка из современного мира и некоторые ее принципы и взгляды на жизнь никак не уживаются с патриархальными устоями того времени.

«Потомки солнца» – история любви миротворца ООН капитана Ю Си Джина и талантливого врача Кан Мо Ен. Как-то раз встретившись, они понравились друг другу, но из-за разных мировоззрений решают прекратить общение. Однако по случайному стечению обстоятельств наши герои оказываются в горячей точке в другой стране. Дорама рассказывает о сложностях самых нужных профессий в мире, о том, каково это – любить солдата, который обязан ценой собственной жизни защищать Родину. Самое лучшее, чему учит эта дорама, – верность своему делу.

«Убей меня, исцели меня». Дорама о парне по имени Ча До Хен, который страдает от расщепления личности. В нем уживаются брутальный и опасный парень, юноша с суицидальными наклонностями, гламурная девушка, пьяница-рыболов, который делает бомбы, семилетняя девочка и таинственный мистер икс. Сам же главный герой является наследником крупной корпорации, а потому его диагноз доставляет ему немало проблем. Ча До Хен в надежде исцелиться обращается за помощью к психиатру О Ри Джин.

«Винченцо». Мальчика по имени Пак Чжу Хен в возрасте восьми лет усыновляет влиятельная криминальная семья Кассано. Мальчику дают имя Винченцо и воспитывают его по законам мафиози. Повзрослев, Винченцо становится консильери семьи Кассано. Спустя много лет главный герой возвращается в Корею и невольно оказывается втянут в конфликт с корпорацией «Вавилон», которая считает, что ей все дозволено.