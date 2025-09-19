Сцена из боевика разыгралась в ночном Семее – видео

Ночью в городе Семее области Абай на дороге разыгралась сцена, достойная сюжета боевика, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе департамента полиции (ДП) региона 19 сентября рассказали, что около часа ночи к ним позвонила женщина и рассказала о неадекватном водителе эвакуатора, который мчится по дороге, не обращая внимания на пешеходов.

"Экипаж патрульной полиции "Барс 615" заметил нарушителя и потребовал остановиться. Но водитель проигнорировал сигнал и продолжил движение, создавая угрозу для пешеходов и машин. Началось преследование. Нарушитель маневрировал, не реагируя на сирену и требования. Чтобы остановить его, полицейский сделал предупредительный выстрел в воздух, затем открыл огонь по колесам автомобиля. После прострела колес эвакуатор удалось блокировать", – сообщили в ДП.

За рулем оказался 29-летний житель Семея. Освидетельствование подтвердило у него состояние алкогольного опьянения средней степени.

Нарушителя доставили в вытрезвитель, а машину отправили на спецстоянку.

А в Мангистауской области, чтобы остановить нетрезвого водителя фуры, полицейские на дороге растянули сетку "ежик" – полосу с шипами.