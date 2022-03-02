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12:26 02.03.2022

Мы не ожидаем повышения уровня безработицы – министр труда

безработица Фото: pixabay
Министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов высказался про безработицу в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.
На сегодняшний день мы не ожидаем и не прогнозируем уровень безработицы. Мы рассматриваем те структуры и отрасли экономики, где у нас платится условно минимальная заработная плата. Мы с ними работаем, чтобы они повышали доходы работников. МЗП – 60 тыс. тенге. Ниже минимальной не может быть заработная плата. Серик Шапкенов 

По его словам, сейчас показатели безработицы в Казахстане на уровне 4,9%. 

Мы будем стремиться к понижению. Сейчас в этом плане работаем. Серик Шапкенов

Ранее министр рассказал, будут ли повышать заработные платы казахстанцев в связи с нестабильной экономической ситуацией в стране.

Тамила Языкова
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