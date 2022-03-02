Мы не ожидаем повышения уровня безработицы – министр труда

На сегодняшний день мы не ожидаем и не прогнозируем уровень безработицы. Мы рассматриваем те структуры и отрасли экономики, где у нас платится условно минимальная заработная плата. Мы с ними работаем, чтобы они повышали доходы работников. МЗП – 60 тыс. тенге. Ниже минимальной не может быть заработная плата. Серик Шапкенов

По его словам, сейчас показатели безработицы в Казахстане на уровне 4,9%.

Мы будем стремиться к понижению. Сейчас в этом плане работаем. Серик Шапкенов

Ранее министр рассказал, будут ли повышать заработные платы казахстанцев в связи с нестабильной экономической ситуацией в стране.