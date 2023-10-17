Как снижают уровень безработицы в Казахстане

Министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова на заседании правительства 17 октября рассказала, что делают власти для снижения уровня безработицы в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Светлана Жакупова сообщила, что за девять месяцев 2023 года трудоустроили 734 тыс. человек, из которых половину составляет молодежь. Для поддержки предпринимательских инициатив казахстанцев выдали более 5,3 тыс. грантов и свыше 4,7 тыс. льготных микрокредитов.

"В рамках региональных карт занятости на текущий год предусмотрены меры по обеспечению занятости более 947 тыс. граждан. По итогам девяти месяцев трудоустроили 734 тыс. человек, что составляет 77% от годового показателя. Среди них доля молодежи достигает 50%. За 76% из числа трудоустроенных граждан в настоящее время перечисляют пенсионные отчисления, что подтверждает их работу на постоянной основе", – сообщила глава министерства.

Она подробно рассказала об основных мерах содействия занятости. По словам министра, в Казахстане создали более 45 тыс. новых рабочих мест в основном в рамках реализации национальных проектов "Сильные регионы – драйвер развития страны" (13 098), "Развитие предпринимательства" (11 489) и "Развитие агропромышленного комплекса" (6354). 45% трудоустроенных в рамках национальных проектов граждан составляют молодые люди (20 573 человек) и лица с инвалидностью (1961 человек).

"По итогам девяти месяцев 228,7 тыс. человек трудоустроены на вакансии, объявленные работодателями. Из них 62% заняты в сферах сельского и рыбного хозяйства, строительства и производства, образования, здравоохранения и социального обслуживания. 46% граждан, направленных на постоянную работу, составляет молодежь", – добавила Светлана Жакупова.

Министр также сообщила, что ведомство ведет работу по микрокредитованию молодежи. Сейчас принято 7116 заявок, по ним выдали 4734 микрокредита на общую сумму 21,3 млрд тенге. Кроме того, 418 бизнес-проектов находятся на рассмотрении региональных комиссий, 637 заявок – на рассмотрении региональных филиалов Агрокредитной корпорации.

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