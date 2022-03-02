12:41 02.03.2022
Кошанов высказался о переименовании партии Nur Otan
Фото: Nur Otan
Председатель Мажилиса парламента Казахстана Ерлан Кошанов высказался о переименовании партии Nur Otan в «Аманат», передает корреспондент Zakon.kz.
В кулуарах Мажилиса журналисты поинтересовались у спикера, почему было принято решение о переименовании партии и не будет ли из-за этого законодательных проблем.
Токаев: Ребрендинг – это не только переименование партии
Новость по теме
Не будет никаких сложностей и проблем по части закона, так как мы видели, что есть свыше 30 различных компаний с таким названием, но нет ни одной партии «Аманат». Время меняется, меняется и общество. Мы в январе словно проснулись в новом государстве, после теракта против государства партия должна быть готова к вызовам. Партия не должна жить отдельно от общества. Мы были в регионах и видели запрос от населения на работу партии, поэтому приняли решение по смене названия. Ерлан Кошанов