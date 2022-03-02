Вопрос о переименовании столицы на повестке дня не стоит – Кошанов

Такого вопроса на повестке дня нет, – сказал Ерлан Кошанов, отвечая в кулуарах Мажилиса на вопрос, планируется ли переименовать Нур-Султан в Астану.

Также журналисты поинтересовались у спикера, планируют ли депутаты самостоятельно поднять этот вопрос.

Нет, не будут поднимать. Ерлан Кошанов

Ранее спикер Мажилиса высказался о переименовании партии Nur Otan в «Аманат».

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Напомним, 20 марта 2019 года на совместном заседании палат Парламента было принято решение о переименовании Астаны в Нур-Султан. Инициатива была выдвинута Касым-Жомартом Токаевым во время инаугурации.