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Законодательство РК
13:29 02.03.2022

Вопрос о переименовании столицы на повестке дня не стоит – Кошанов

нур-султан, переименование, кошанов Фото: Zakon.kz
Председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов высказался о переименовании столицы Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.
Такого вопроса на повестке дня нет, – сказал Ерлан Кошанов, отвечая в кулуарах Мажилиса на вопрос, планируется ли переименовать Нур-Султан в Астану.

Также журналисты поинтересовались у спикера, планируют ли депутаты самостоятельно поднять этот вопрос.

Нет, не будут поднимать. Ерлан Кошанов

Ранее спикер Мажилиса высказался о переименовании партии Nur Otan в «Аманат».

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Токаев: Ребрендинг – это не только переименование партии

Напомним, 20 марта 2019 года на совместном заседании палат Парламента было принято решение о переименовании Астаны в Нур-Султан. Инициатива была выдвинута Касым-Жомартом Токаевым во время инаугурации.

Тамила Языкова
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