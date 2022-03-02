МИД РК попросил казахстанцев воздержаться от поездок в Украину

Во-первых, до Украины добраться сложно, потому что очень большие проблемы с логистикой существуют. Во-вторых, я бы не рекомендовал нашим гражданам сейчас ехать в Украину. Потому что, честно говоря, до 23 числа наши самолеты Air Astana летали в Киев четыре раза в неделю. Посольство рекомендовало нашим гражданам как можно скорее уезжать, многие не послушались, а потом, когда все началось, уже появились упреки в том, что посольство не сработало, МИД не сработал. Первый заместитель министра иностранных дел РК Шахрат Нурышев

Он отметил, что в случае сложных ситуаций граждане будут обращаться в МИД и посольство. Поэтому попросил казахстанцев воздержаться от поездок.

Эти граждане, которые сейчас вынашивают какие-то идеи поехать в Украину, если завтра попадут в какую-то ситуацию, к кому они будут первым делом обращаться? В МИД и посольство. Я очень прошу наших граждан воздержаться от намерений поехать туда. Шахрат Нурышев

Первый спецрейс с казахстанцами прилетел в Алматы 28 февраля. Второй рейс прилетел в Нур-Султан.

По словам посла Казахстана в Украине Дархана Калетаева, 657 казахстанцев заполнили заявки об эвакуации.