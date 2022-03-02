Токаев поручил модернизировать структуру и состав Вооруженных сил

Касым-Жомарт Токаев поручил руководству оборонного ведомства модернизировать структуру и состав Вооруженных сил с учетом актуальных угроз военной безопасности, – отмечено в сообщении, опубликованном на Акорде.

Также президент отметил необходимость совершенствования системы военного управления посредством современных цифровых подходов.

Кроме того, на совещании обсуждены вопросы переоснащения казахстанской армии современными и высокотехнологичными образцами вооружения и военной техники.