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15:22 02.03.2022

Токаев поручил модернизировать структуру и состав Вооруженных сил

совещание с руководством Вооруженных сил Фото: akorda.kz
На совещании с руководством Вооруженных сил Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений. Одно из них – модернизация структуры и состава ВС Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Касым-Жомарт Токаев поручил руководству оборонного ведомства модернизировать структуру и состав Вооруженных сил с учетом актуальных угроз военной безопасности, – отмечено в сообщении, опубликованном на Акорде.

Также президент отметил необходимость совершенствования системы военного управления посредством современных цифровых подходов.

Кроме того, на совещании обсуждены вопросы переоснащения казахстанской армии современными и высокотехнологичными образцами вооружения и военной техники.

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