15:22 02.03.2022
Токаев поручил модернизировать структуру и состав Вооруженных сил
Фото: akorda.kz
На совещании с руководством Вооруженных сил Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений. Одно из них – модернизация структуры и состава ВС Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Касым-Жомарт Токаев поручил руководству оборонного ведомства модернизировать структуру и состав Вооруженных сил с учетом актуальных угроз военной безопасности, – отмечено в сообщении, опубликованном на Акорде.
Также президент отметил необходимость совершенствования системы военного управления посредством современных цифровых подходов.
Кроме того, на совещании обсуждены вопросы переоснащения казахстанской армии современными и высокотехнологичными образцами вооружения и военной техники.