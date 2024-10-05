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Токаев поручил модернизировать Военно-воздушные силы Казахстана

Токаев провел ряд встреч, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2024 21:21 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев принял нового заместителя министра обороны – главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан Даурена Косанова, сообщает Zakon.kz.

Глава государства поставил ряд задач по модернизации Военно-воздушных сил.

Затем Касым-Жомарт Токаев принял бывшего министра иностранных дел Ерлана Идрисова.

В ходе встречи были затронуты вопросы международной повестки.

Ранее в День учителя глава государства Касым-Жомарт Токаев вручил нагрудные знаки педагогам, удостоенным почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы" за выдающиеся достижения в образовании и весомый вклад в развитие страны.

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