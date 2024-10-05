Токаев поручил модернизировать Военно-воздушные силы Казахстана
Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев принял нового заместителя министра обороны – главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан Даурена Косанова, сообщает Zakon.kz.
Глава государства поставил ряд задач по модернизации Военно-воздушных сил.
Затем Касым-Жомарт Токаев принял бывшего министра иностранных дел Ерлана Идрисова.
В ходе встречи были затронуты вопросы международной повестки.
Ранее в День учителя глава государства Касым-Жомарт Токаев вручил нагрудные знаки педагогам, удостоенным почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы" за выдающиеся достижения в образовании и весомый вклад в развитие страны.
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