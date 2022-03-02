16:02 02.03.2022
Цены на газ в Европе обновили исторический максимум
Фото: Zakon.kz\Павел Михеев
Стоимость фьючерсов на газ в Европе достигла 2199 долларов (1 076 337 тенге) за тысячу кубометров, обновив исторический максимум, передает Zakon.kz.
Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE Futures.
Если на открытии апрельские фьючерсы торговались на уровне 1500 долларов, а затем даже немного снизились, то вскоре они перешли к устойчивому росту и к 11:58 мск (14:58 по времени Нур-Султана) достигли 2226 долларов. Это на 59,4% выше расчетной цены предыдущего дня (1396,5 доллара), сообщает РИА Новости.
В последние дни цены на газ в Европе демонстрируют сильную волатильность. Как отмечают эксперты, они резко выросли после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины.
Если в начале и середине февраля фьючерсы торговались в диапазоне 800-1030 долларов за тысячу кубометров, то в конце месяца резко подорожали до 1650 долларов. Эксперты предрекали, что цены на газ в Европе могут обновить исторические максимумы, – указывается в информации.