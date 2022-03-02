Цены на газ в Европе обновили исторический максимум

Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE Futures.

Если на открытии апрельские фьючерсы торговались на уровне 1500 долларов, а затем даже немного снизились, то вскоре они перешли к устойчивому росту и к 11:58 мск (14:58 по времени Нур-Султана) достигли 2226 долларов. Это на 59,4% выше расчетной цены предыдущего дня (1396,5 доллара), сообщает РИА Новости.

В последние дни цены на газ в Европе демонстрируют сильную волатильность. Как отмечают эксперты, они резко выросли после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины.

Если в начале и середине февраля фьючерсы торговались в диапазоне 800-1030 долларов за тысячу кубометров, то в конце месяца резко подорожали до 1650 долларов. Эксперты предрекали, что цены на газ в Европе могут обновить исторические максимумы, – указывается в информации.