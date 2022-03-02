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Законодательство РК
20:16 02.03.2022

Как ведется работа по вывозу казахстанских фур с Украины, рассказали в МИИР

доставка товаров Фото: pixabay
В Мининдустрии и инфраструктурного развития прошло совещание по вопросам международных грузоперевозок, передает Zakon.kz.

Как уточняется, задействованы представители Союза международных автомобильных перевозчиков РК (КазАТО), НПП «Атамекен», KazLogistics, а также отечественный перевозчик, которому принадлежит большая часть автомобилей, оставшихся на территории Украины.

В ходе собрания обсуждены принимаемые и планируемые меры по оказанию помощи грузоперевозчикам и водителям грузовых автомобилей.

К началу событий на территории Украины оказалось около 50 казахстанских грузовых автотранспортных средств. Для их вывоза был составлен список перевозчиков, который передан в МИД РК.

Также МИИР РК обратилось к госорганам Польши и Молдовы по вопросам предоставления пропуска для машин и водителей без дополнительных документов. Кроме того, 28 февраля вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев провел переговоры с уполномоченными органами по поводу организации «зеленого коридора» для выезда казахстанских перевозчиков.

В результате три казахстанские фуры на сегодняшний день уже пересекли украинско-польскую границу через пропускной пункт «Роварусская». Еще восемь транспортных средств в данный момент проходят украинско-молдавскую границу через ПП «Старокозаче-Тудора». Работа по вывозу остальных казахстанских грузовых автомобилей будет продолжена.

В ходе совещания перевозчикам рекомендовано:

  • направлять водителей к польской и молдавской границам через западную часть Украины, где ситуация более стабильная и открыты пропускные пункты;

  • в случае нахождения транспортных средств вблизи Киева и Киевской области переместить их на безопасное расстояние от складов, мостов и других сооружений до момента стабилизации обстановки.

  • Кроме того, до сведения перевозчиков доведена информация о проработке вопроса об открытии «зеленого коридора» через белорусскую границу.

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