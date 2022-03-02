22:45 02.03.2022
Токаев поговорил по телефону с Зеленским
Фото: akorda.kz
Диалог президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и главы Украины Владимира Зеленского произошел по инициативе украинской стороны, передает Zakon.kz.
По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом Владимиром Зеленским. Пресс-секретарь президента РК Берик Уали
Как сообщает Акорда, Токаев и Зеленский обменялись мнениями о ситуации вокруг Украины.
Токаев заявил о важности достижения договоренности на переговорах с целью остановки и дальнейшего прекращения боевых действий в Украине.
Главы государств договорились о сотрудничестве двух стран в гуманитарной сфере.
Ранее сообщалось, что в Беларусь для переговоров с украинской стороной прибыла делегация из России. Они ожидают, что встреча состоится 3 марта.