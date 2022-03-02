Минобороны РФ впервые озвучило данные по потерям в Украине

Как сообщает ТАСС, более 2870 украинских военных убиты, еще около 3,7 тыс. – ранены.

Хотим еще раз подчеркнуть, что ни срочники, ни курсанты в специальной операции не участвуют. Пресс-служба Минобороны РФ

Сообщается, что в ходе боя американским ПТУР Javelin был атакован российский танк, экипаж получил контузию.

Согласно сводке российских военных, за время операции поражено 1533 объекта военной инфраструктуры Украины, сбито 13 самолетов и 47 БПЛА. Войска ЛНР при поддержке ВС РФ взяли под контроль пять населенных пунктов, ДНР — еще четыре.

Кроме того, 1 марта в населенном пункте Бародянка рядом с Киевом Вооруженные силы РФ уничтожили три «джихад-мобиля» с взрывчаткой большой мощности. Также заявляется, что боевики нацбатальона «Азов» ночью заминировали производственные цеха завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Военные утверждают, что мирные жители могут покинуть Мариуполь в восточном направлении. Коридор безопасности для жителей создан на юго-западе Харькова в направлении на Люботин.

Также появилась информация, что в Харькове украинские власти насильно удерживают большую группу индийских студентов.

Ранее сообщалось, что в Беларусь для второго раунда переговоров с украинской стороной прибыла делегация из России. Встреча должна состояться 3 марта.