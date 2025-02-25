Более 90% случаев гибели срочников не связаны с военной службой – Минобороны Казахстана

В Казахстане более 90% случаев гибели военнослужащих срочной службы происходят по причинам, не связанным с исполнением воинских обязанностей. Об этом Zakon.kz 25 февраля 2025 года сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.

По данным оборонного ведомства, основные факторы гибели военнослужащих:

личные и семейно-бытовые проблемы,

дорожно-транспортные происшествия во внеслужебное время,

а также случаи смертности по болезни.

Как отметил начальник Департамента воспитательной и идеологической работы Минобороны Тлеухан Басхожаев, во всех воинских частях и подразделениях внедрены системы контроля "Напарник", "Пирамида", "Жауынгерлік дос". Солдаты могут связаться с родственниками через сервис "Отбасымен бейнеқоңырау". В различных ситуациях военнослужащие могут обратиться за помощью в профилактические кабинеты и на телефоны доверия. Казармы и служебные помещения оснащены видеокамерами.

"Более 12 тыс. камер в настоящее время функционирует. По этим же камерам сейчас вводятся новые аналитические службы. В воинских частях приказом министра введены должности операторов, то есть камера не должна просто смотреть, специальный оператор смотрит, анализирует поведение военнослужащих. Он докладывает обо всех происшествиях, недочетах вышестоящему командованию", – пояснил Тлеухан Басхожаев.

Полковник юстиции добавил, что не все 12 тыс. камер расположены в казармах. Приоритет отдается складам, вооружениям и базам, но в будущем камер станет больше. Также планируется обеспечить видеожетонами солдат, заступающих в наряды.

Результатом проводимой работы стало снижение на 28% количества преступлений на почве неуставных отношений за последние три года. Солдаты гибнут из-за неосторожного обращения с оружием и боеприпасами, нарушения мер безопасности при эксплуатации техники, ДТП, болезней и суицидов на почве семейных неурядиц. По всем фактам правонарушений в армии проводятся тщательные расследования военно-следственными органами, виновные привлекаются к строгим мерам ответственности.

Начальник главного управления воспитательной и социально-правовой работы Национальной гвардии МВД Нурбай Бектурсынов подчеркнул, что военные городки Нацгвардии оснащены 216 комплектами систем видеонаблюдения. Всего в военных городках функционируют 3218 камер видеонаблюдения, до конца текущего года дополнительно установят около 1000 камер.

С целью минимизации доступа к оружию в ходе несения боевой службы в войска внедрено правило "Свободные руки", при котором автомат находится на посту в специальной подставке. Снятие его с этой подставки приводит к срабатыванию сигнализации в караульном помещении, что дает время должностным лицам при худшем сценарии предотвратить трагедию.

Ранее в Минобороны рассказали, какие проблемы со здоровьем чаще всего встречаются у призывников в Казахстане.