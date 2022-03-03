Врач рассказала о пользе восьмичасового сна
Специалист отметила, что многочисленные исследования доказали, что наиболее эффективным для восстановления организма является восьмичасовой сон.
По информации газеты «Известия», важно ложиться и вставать в одно и то же время.
В идеале – в 23 часа ложиться, в 7 утра вставать. Если это выходные, то допустимо на часик-два раньше или позже.Врач Елена Тихомирова
Специалист подчеркнула, что режим сна, когда человек засыпает и просыпается в одно и то же время, заставляет гормональную систему работать максимально эффективно. Кроме того, во время сна происходит процесс жиросжигания, восстановления мышечной системы, восстановления мозга.
Восьмичасовой сон также антидепрессант, естественный пластический хирург и естественный жиросжигатель.Врач Елена Тихомирова
Ранее сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова назвала основные причины бессонницы, отметив, что причиной может стать длительный стресс. Специалист подчеркнула, что в основном проблемы со сном появляются из-за неправильного образа жизни, недостаточной физической активности, избытка кофеина и гаджетов, а также стрессов.