Институт петиций хотят узаконить в Казахстане

Разработать необходимый пакет документов для узаконивания института петиций в Казахстане после принятия законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам общественного контроля». Министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров

Ранее глава МИОР рассказал, как будут развивать казахоязычный контент в стране.