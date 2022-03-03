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Законодательство РК
16:38 03.03.2022

Институт петиций хотят узаконить в Казахстане

Петиция, подписи, Казахстан, МИОР РК Фото: pixabay
Министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров на коллегии ведомства сообщил о планах по узакониванию института петиций в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.
Разработать необходимый пакет документов для узаконивания института петиций в Казахстане после принятия законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам общественного контроля».Министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров

Ранее глава МИОР рассказал, как будут развивать казахоязычный контент в стране.

Мадина Мамырханова
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