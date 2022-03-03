16:38 03.03.2022
Институт петиций хотят узаконить в Казахстане
Фото: pixabay
Министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров на коллегии ведомства сообщил о планах по узакониванию института петиций в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.
Разработать необходимый пакет документов для узаконивания института петиций в Казахстане после принятия законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам общественного контроля».Министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров
Ранее глава МИОР рассказал, как будут развивать казахоязычный контент в стране.