Появилось расписание трансляций зимней Паралимпиады в Казахстане

Казахстанские паралимпийцы проводят заключительные тренировки перед началом главных стартов четырехлетия.

4 марта в Пекине на стадионе «Птичье гнездо» пройдет церемония открытия, а уже 5 марта в 8:00 утра по времени столицы Казахстана на трассы Национального биатлонного центра в Чжанцзякоу выйдут спортсмены.

Новость по теме Паралимпиада-2022: как встретили казахстанцев в Чжанцзякоу

Показать в прямом эфире соревнования в лыжных гонках и биатлоне, где выступают все пять казахстанцев, отправившихся на Паралимпиаду-2022, обещает телеканал Qazsport.

Новость по теме Пекин-2022: истории казахстанских паралимпийцев и график их выступления

График телетрансляций (указано время столицы Казахстана):

5 марта, суббота

ПАРА БИАТЛОН

08:00 – 09:15

Финал / сидя / 6 км

Сергей Усольцев

10:00 – 11:15

Финал / стоя / 6 км

Александр Герлиц

6 марта, воскресенье

ПАРА ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

8:00 – 9:35

Финал / сидя / 18 км

Ербол Хамитов

Денис Петренко

Юрий Березин

8 марта, вторник

ПАРА БИАТЛОН

8:00 – 9:15

Финал / сидя / 10 км

Сергей Усольцев

10:00 – 11:15

Финал / стоя / 10 км

Александр Герлиц

9 марта, среда

ПАРА ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

8:00 – 9:50

Квалификация / сидя / спринт

Сергей Усольцев

Ербол Хамитов

Денис Петренко

Юрий Березин

Квалификация / стоя / спринт

Александр Герлиц

10:00 – 3:00

Полуфинал / Финал / спринт / сидя / стоя

Сергей Усольцев

Ербол Хамитов

Денис Петренко

Юрий Березин

Александр Герлиц

11 марта, пятница

ПАРА БИАТЛОН

8:00 – 9:30

Финал / сидя / 12,5 км

Сергей Усольцев

10:30 – 12:00

Финал / стоя / 12,5 км

Александр Герлиц

12 марта, суббота

ПАРА ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

8:00 – 9:15

Финал / стоя / 10 км

Александр Герлиц

12:00 – 13:15

Финал / сидя / 7,5 км

Сергей Усольцев

Ербол Хамитов

Денис Петренко

Юрий Березин

13 марта, воскресенье

ПАРА ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

10:00 – 11:30

Финал / эстафета 4 * 2,5 км

Александр Герлиц

Сергей Усольцев

Ербол Хамитов

Денис Петренко

Юрий Березин