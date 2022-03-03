Канело о третьем бое с Головкиным: Мы заключили сделку

Канело Альварес заявил, что третий бой с Геннадием Головкиным, намеченный на 17 сентября этого года, является для него «принципиальным» из-за того, что он говорил о нем в прошлом.

После двух боев с Головкиным (41-1-1, 36 КО) Канело говорит, что проведением третьего боя с казахстанцем хочет закрыть историю своего соперничества с ним раз и навсегда.

Немало болельщиков считают, что Канело проиграл оба предыдущих боя Головкину, а затем намеренно ждал, пока Головкин состарится и ему исполнится 40 лет, прежде чем, наконец, согласиться встретиться с ним в третий раз.

К сожалению, «Канело» мало что может сказать, чтобы изменить мнение фанатов, поскольку у них было достаточно времени, чтобы встретиться с GGG с момента их последнего боя в 2018 году. И теперь ему нужно будет доказать свое превосходство 17 сентября в ринге.

У нас есть сделка, и они хотят моего боя с Головкиным, поэтому я говорю: «Почему бы и нет? Все хотят этого боя, верно?». Может быть, это немного поздно [для трилогии Головкина], а может и нет. Все все еще хотят боя, так почему бы и нет. Бой будет принципиальным. Он говорил много всякой ерунды, но мы посмотрим. Но для начала мне нужно победить 7 мая Дмитрия Бивола, а ему - 9 апреля Рио Мурату. Сауль Канело Альварес для Boxingnews24

Ранее Головкин и Мурата высказались о предстоящем бое друг с другом.