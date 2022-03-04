Казахстан имеет моральное право призывать конфликтующие стороны к миру — аналитик

По мнению аналитика Казахстанского института общественного развития Жулдызай Искаковой, готовность Казахстана принять участие в мирном урегулировании конфликта между Россией и Украиной имеет под собой ряд веских аргументов.

Первое – президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев является единственным главой государства на территории постсоветского пространства, который имеет статус дипломата международного уровня. Он занимал пост заместителя Генерального секретаря ООН и представителя ООН в Женеве. Это очень высокий дипломатический уровень, которого он достиг благодаря своей компетенции и огромному стажу работы. Жулдызай Искакова

Стаж дипломатической работы президента Казахстана составляет более 50 лет. По мнению эксперта, весь фронт работы, все вопросы внешней политики, которые возникали на заре становления независимого государства в 90-е годы, в том числе конфликты, делимитации границ с Россией, Китаем и со странами Центральной Азии Токаев взял на себя, будучи главой Министерства иностранных дел РК. Условия были крайне сложные, и самые трудные участки работы были пройдены, отметила аналитик.

Казахстан имеет большой опыт в урегулировании международных и локальных конфликтов. Это и астанинский процесс по решению сирийского кризиса, и решение вопроса между Россией и Турцией, которые тоже были на грани жесткого противостояния, и которых нашей стране в 2015 году удалось посадить за стол переговоров и, таким образом, этот конфликт разрешился мирным способом. В-третьих, решение внутренних вопросов. В Казахстане проживает более 130 представителей различных этносов и национальностей. И многие западные политологи пророчили в 90-е годы скорый внутренний раскол гражданского общества, и что наше государство перестанет существовать, но этого не случилось, Казахстан выстоял. Жулдызай Искакова

По мнению аналитика, все это дает Казахстану моральное право призывать конфликтующие стороны к миру и всячески содействовать этому.