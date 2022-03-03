«Металлург» сравнял счет в противостоянии с «Барысом»

Начало матча вышло результативным, к пятой минуте обе команды успели распечатать ворота друг друга. Сначала гол забил игрок казахстанского клуба Якоб Лилья, воспользовавшись большинством «Барыса» – 1:0. Через три минуты хозяева площадки сравняли счет. Отличился Андрей Чибисов. А на исходе первого периода «сталевары» вырвались вперед благодаря Григорию Дронову.

Во втором периоде полным преимуществом завладел «Металлург», результатом которого стали шайбы Андрея Чибисова, Филиппа Майе и Брендэна Лайпсика – 5:1.

В третьем отрезке времени команды обменялись шайбами, на гол Джоша Карри казахстанцы ответили точным броском Якоба Берглунда. 6:2 – итоговый счет второго матча в пользу российской дружины.

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Таким образом, в противоборстве «Металлурга» и «Барыса» счет в серии до четырех побед стал 1:1. Третья встреча между этими клубами пройдет 5 марта в Нур-Султане.

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