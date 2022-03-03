«Металлург» сравнял счет в противостоянии с «Барысом»
Начало матча вышло результативным, к пятой минуте обе команды успели распечатать ворота друг друга. Сначала гол забил игрок казахстанского клуба Якоб Лилья, воспользовавшись большинством «Барыса» – 1:0. Через три минуты хозяева площадки сравняли счет. Отличился Андрей Чибисов. А на исходе первого периода «сталевары» вырвались вперед благодаря Григорию Дронову.
Во втором периоде полным преимуществом завладел «Металлург», результатом которого стали шайбы Андрея Чибисова, Филиппа Майе и Брендэна Лайпсика – 5:1.
В третьем отрезке времени команды обменялись шайбами, на гол Джоша Карри казахстанцы ответили точным броском Якоба Берглунда. 6:2 – итоговый счет второго матча в пользу российской дружины.
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