Помощник президента РФ: Москва и Киев обсудили все три блока вопросов

По словам главы российской делегации, подробно были обсуждены все три блока вопросов. Вопрос военный, вопрос международный гуманитарный, третий вопрос — вопрос будущего политического урегулирования конфликта.

Он уточнил, что позиции «абсолютно ясные», они записаны по пунктам.

По части из них удалось найти взаимопонимание, но главный вопрос, который решили сегодня, — это вопрос спасения людей, гражданских лиц, которые оказались в зоне военных столкновений. Владимир Мединский