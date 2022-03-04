00:28 04.03.2022
Помощник президента РФ: Москва и Киев обсудили все три блока вопросов
Фото: прессс-лужба президента РФ
Помощник российского президента Владимир Мединский прокомментировал итоги переговоров связанных с ситуацией на Украине, сообщает Zakon.kz.
По словам главы российской делегации, подробно были обсуждены все три блока вопросов. Вопрос военный, вопрос международный гуманитарный, третий вопрос — вопрос будущего политического урегулирования конфликта.
Он уточнил, что позиции «абсолютно ясные», они записаны по пунктам.
По части из них удалось найти взаимопонимание, но главный вопрос, который решили сегодня, — это вопрос спасения людей, гражданских лиц, которые оказались в зоне военных столкновений. Владимир Мединский