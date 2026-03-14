Кому повезет, а кому лучше взять паузу: гороскоп на 14 марта

Астрологи рассказали, каким будет день для каждого знака зодиака. Кому звезды сулят удачу и продуктивность, а кому советуют замедлиться, отдохнуть и сосредоточиться на себе – читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Сегодня у Овна вряд ли будет достаточно сил, чтобы с энтузиазмом взяться за дела. День склоняет его к тому, чтобы делать как можно меньше лишних движений. Зато голова обещает работать на самом высоком уровне, вынашивая планы, в первую очередь связанные с работой. Мысли, которые придут сегодня в голову Овна, будут отличаться логичностью и неожиданностью ходов. В будущем эти блестящие замыслы способны обеспечить Овну продвижение в карьере и хороший доход.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Сегодня Тельцу повезло: ему волей-неволей придется заниматься тем, что он любит. Вернее, звезды гороскопа просто не оставляют ему иного выбора – если он возьмется за что-нибудь другое, то не добьется ничего. Рутинные обязанности способны вызывать сегодня у Тельца такую скуку, что он рискует вывихнуть челюсть от зевоты. А вот если дело вызывает у него живой интерес, оно обещает принести Тельцу не только массу приятных эмоций, но и отличный результат.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Сегодня Близнецы могут проявить себя как замечательный друг или как опасный противник – тут уж кому как повезет! День наделяет их проницательностью, умением чувствовать ситуацию и схватывать все на лету. Любые их планы будут отличаться изобретательностью, идет ли речь о том, как веселее провести время с друзьями, или о том, как попортить крови врагам. В обоих случаях Близнецы обречены на успех, так что лучшее, что могут сделать их оппоненты, – это попробовать с ними подружиться.

Рак (21 июня – 22 июля)

Сегодня Рак будет находиться в некотором ступоре. Хорошо, если ситуация не станет требовать от него быстрых решений, тогда рассеянность Рака не принесет ему особого вреда. А вот если события будут его тормошить, пытаясь сподвигнуть на серьезное дело, Рак вдруг может забастовать или спрятать голову в песок. Другими словами, Раку сегодня противопоказана любая активная деятельность, кроме той, которой он захочет заняться не для результата, а для души.

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня Лев при желании способен добиться многого. Однако далеко не факт, что такое желание у него возникнет. Впрочем, чтобы насытить яркими событиями свой день, Льву достаточно увлечься каким-нибудь делом или идеей. Или симпатичным лицом противоположного пола, в конце концов. В этом случае его активности и пробивным способностям сможет позавидовать фрегат, летящий на всех парусах.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодня день не склоняет Деву к проявлению организаторских способностей, однако если она все-таки возьмется что-нибудь организовать, то результат порадует всех. Это касается любых мероприятий, даже достаточно статусных и официальных, не говоря уже об обычной вечеринке или выходе в свет. Деве достаточно лишь взять на себя инициативу и четко распределить задачи, окружающие будут охотно ей подыгрывать и помогать.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Сегодня Весы склонны заняться ничегонеделанием. И ситуация будет играть им в этом на руку, не требуя совершать подвиги или браться за неотложные дела. Впрочем, даже если потребует, Весы предпочтут этого не заметить: их расслабленный настрой практически невозможно изменить. Так что формула "работа не волк" станет сегодня временным девизом Весов. Звезды гороскопа советуют им посвятить этот день трем основным направлениям: себе, своим близким… И еще раз себе!

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Сегодня для Скорпиона очень удачный день! Его энергичность дает ему фору перед окружающими, которую он имеет все шансы блестяще использовать. Любое дело, за которое Скорпион возьмется, он сможет продвинуть вперед и даже сдвинуть с мертвой точки, если оно там находилось. Звезды гороскопа советуют Скорпиону не размениваться по пустякам: если уж ему сегодня везет, стоит посвятить день тому, что принесет наибольшую пользу.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня Стрельцу противопоказано браться за большие дела. Да и за небольшие, в общем-то, тоже. В последнее время он и так потратил немало сил, так что хватит грести против течения: настало время расслабиться и отдохнуть. При этом звезды гороскопа советуют сегодня Стрельцу обратить внимание на те сферы жизни, которые он в последнее время совсем запустил. Дружеское общение, домашние посиделки, романтические встречи – отдых может быть гораздо разнообразнее, чем просто телевизор и диван.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Сегодня Козерог будет находиться в диссонансе с окружающими, которым трудно подстроиться под его резвый ритм. Козерог же будет чувствовать себя способным на многое. Его деловая активность, хватка и острый ум будут на высоте, помогая ему как семечки, одну за другой решать самые головоломные задачи. А вот апатия и безразличие окружающих могут изрядно его раздражать, так что сегодня Козерогу лучше с самого утра рассчитывать исключительно на свои могучие силы.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Сегодня Водолею следует позволить окружающим справляться со своими проблемами самим. Вместо того чтобы тратить время на других, звезды гороскопа советуют ему заняться чем-нибудь приятным – к примеру, творчеством. А вот к точным наукам душа у Водолея сегодня лежать не будет. Перепачкаться краской или забить голову стихами для него куда предпочтительнее, чем непонимающе глядеть в монитор, на ряды цифр, графиков и таблиц.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сегодня Рыбы просто обязаны поделиться своими мыслями с миром. Или, по крайней мере, с небольшой его частью – со своими близкими, коллегами, друзьями. Их голова будет работать четко и нестандартно, являясь генератором великих идей. Впрочем, не факт, что окружающие сразу же эти идеи поймут и оценят. Ничего не поделаешь – Рыбы сегодня настолько опережают других, что должны периодически останавливаться, давая окружающим возможность их догнать.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.

