Аварийный центр МАГАТЭ будет следить за ситуацией вокруг Запорожской АЭС круглосуточно
Глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси обсудил с украинскими властями пожар около Запорожской АЭС.
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Центр по инцидентам и аварийным ситуациям МАГАТЭ переведен в режим круглосуточного наблюдения в связи с обстановкой в районе Запорожской АЭС.
— IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 4, 2022
IAEA puts its Incident and Emergency Centre (@IAEAIEC) in full 24/7 response mode due to serious situation at #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant in #Ukraine.
Пожар произошел за пределами Запорожской АЭС в Украине, на станции отключен третий энергоблок, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.
Представитель пресс-службы ЗАЭС Андрей Туз сообщил, что радиационный фон не изменен. На кадрах с камеры видеонаблюдения на территории станции был виден дым.
Пожар в районе Запорожской АЭС не затронул основное оборудование станции.