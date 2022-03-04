Аварийный центр МАГАТЭ будет следить за ситуацией вокруг Запорожской АЭС круглосуточно

Глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси обсудил с украинскими властями пожар около Запорожской АЭС.

Новость по теме Пожар на Запорожской АЭС произошел за территорией станции

Центр по инцидентам и аварийным ситуациям МАГАТЭ переведен в режим круглосуточного наблюдения в связи с обстановкой в районе Запорожской АЭС.

IAEA puts its Incident and Emergency Centre (@IAEAIEC) in full 24/7 response mode due to serious situation at #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant in #Ukraine. March 4, 2022

Пожар произошел за пределами Запорожской АЭС в Украине, на станции отключен третий энергоблок, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Представитель пресс-службы ЗАЭС Андрей Туз сообщил, что радиационный фон не изменен. На кадрах с камеры видеонаблюдения на территории станции был виден дым.

Пожар в районе Запорожской АЭС не затронул основное оборудование станции.