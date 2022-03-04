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10:35 04.03.2022

Аварийный центр МАГАТЭ будет следить за ситуацией вокруг Запорожской АЭС круглосуточно

МАГАТЭ Фото: iaea.org
В результате военных действий возник пожар рядом с Запорожской АЭС. МАГАТЭ будет следить за ситуацией вокруг АЭС круглосуточно, передает Zakon.kz.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси обсудил с украинскими властями пожар около Запорожской АЭС.

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Пожар на Запорожской АЭС произошел за территорией станции

Центр по инцидентам и аварийным ситуациям МАГАТЭ переведен в режим круглосуточного наблюдения в связи с обстановкой в районе Запорожской АЭС.

Пожар произошел за пределами Запорожской АЭС в Украине, на станции отключен третий энергоблок, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Представитель пресс-службы ЗАЭС Андрей Туз сообщил, что радиационный фон не изменен. На кадрах с камеры видеонаблюдения на территории станции был виден дым.

Пожар в районе Запорожской АЭС не затронул основное оборудование станции.

Анастасия Стативкина
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